ŠOK U NOVOJ EPIZODI EMISIJE ‘BRAK NA NEVIĐENO’ ! Prvu suprugu već udao – sada traži novu!

Ona nikada nije bila udata, njemu je bivša žena ponovo srećna – a sada ih spaja "Brak na neviđeno"!

Nova epizoda jedinstvenog šou programa za upoznavanje “Brak na neviđeno” je na programu TV PINK i ovog četvrtka od 23 časa. Milica Kon, voditeljka koju publika obožava zbog humora i neposrednosti, publici će predstaviti par koji na prvi pogled deluje nespojivo, a koji bi potencijalno ušao u bračne vode.

Obrazovana Beograđanka koja se do sada nije udavala, želi da proba to iskustvo u emisiji “Brak naneviđeno”. Bila je na korak od prosidbe u jednom trenutku, ali je potencijalni mladoženja bio stariji od nje čak 20 godina. Za nju je to tada bila nepremostiva razlika u godinama.

Ekipa emisije “Brak na neviđeno” ovoj dami je pronašla iskusnog južnjaka, razvedenog, koji ima dve velike ćerke. Udao je obe mezimice, ali i bivšu suprugu.

“Tako je. To je super i srećna je. Kada je ona srećna – i ćerke i ja smo srećni.” – objasnio je Milici Kon ovaj gospodin.

Ako sve krene po planu, ovo će biti prva prosidba nove učesnice “Braka na neviđeno”.

“Nikada me niko nije pitao da delimo život u dvoje, niti da se uzmemo.” – objasnila je ona.

Sada, samo je potrebno da potencijalna mlada odobri profesiju potencijalnog mladoženje.

“Nikada nisam bio kući. Pevam po kafanama i spremao sam folklore o čitavom kraju. Ipak, kuća je ispaštala i supruga je bila nezadovoljna.” – objasnio je on.

Šta će se dogoditi na venčanju, da li su njihove razlike ipak premostive – saznaćemo večeras u najnovijoj epizodi emisije “Brak na neviđeno” u 23 časa na TV PINK!

Autor: S.Paunović