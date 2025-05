MELINA POKRENULA BIZNIS U MONAKU, PA ZAPOSLILA I ĆERKU ĐINU: Džinovićevoj bivšoj cveta posao, naslednica jednom fotkom sve otkrila (FOTO)

Melina Galić sada svoje haljine prodaje u jednoj prestižnoj koncept radnji, što je potvrdila i njena ćerka, kada je usnimila elegantne toalete koje krase izlog radnje.

Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića,napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku.Njihova ćerka Đina otad živi na relaciji Beograd - Monte Karlo, a protekle dane provodila je u Monaku kako bi bila uz majku u važnom trenutku.

Kako saznajemo, Melina je nedavno u Monaku proširila biznis, pa svoje kreacije sada prodaje u jednoj prestižnoj koncept radnji, što je potvrdila i njena ćerka i usnimila elegantne toalete koje krase izlog radnje.

- Konačno mogu da vam saopštim da smo naš brend otvorili i u Monte Karlu - saopštila je svojim Instagram pratiocima Đina Džinović, a zbog njenih reči mnogi su shvatili da je Đina počela da radi za svoju majku.

To i nije tako čudno jer gotovo svaki put kada Melina pusti u prodaju nove haljine, Đina je ta koja ih prva nosi i promoviše. Bivša Harisova supruga je pokrenula brend pre 15 godina, a od tada su njene kreacije nosile brojne domaće, ali i holivudske zvezde. Naziv je nastao tako što je umiksovala svoje i ime svog tadašnjeg muža.

Jedna od prvih dama iz svetskoj šou-biznisa koja je nosila Melininu haljinu bila je pop diva Dženifer Lopez na jednom događaju u Las Vegasu 2018. godine. Posle nje, nosili su ih i Paris Hilton, Pamela Anderson, Šeron Stoun, Sofija Vergara, Ešli Simpson i mnoge druge. Od domaćih zvezda, Melinine haljine nosile su Svetlana Ceca Ražnatović, Nataša Bekvalac i mnoge druge.

Otkad se prošle godine razvela od Harisa, svako je nastavio sa svojim životom. I dok se folker posvetio deci i pevanju, od Meline nije bilo ni traga ni glasa. Ipak, nedavno je na Instagramu, tačnije na stranici koja se bavi luksuznim životom u Monaku, objavljen snimak na kom je, ni manje ni više, nego Harisova bivša. Na njemu se vidi da Melina tip-top sređena, u pantalonama i s visokim potpeticama, kako napušta hotel u kom borave samo milioneri. Ona je napustila hotel sama, a ispred ju je čekao parkirani beli džip i radnik u hotelu, kom je dala napojnicu jer joj je dovezao automobil. U pitanju je automobil marke "bentli", čija se vrednost procenjuje na 150.000 evra, što i nije toliko neočekivano s obzirom na to da živi u raju za milionere.

Podsetimo, ekipa Kurira pre dva meseca uslikala je Melinu kako izlazi iz elitnog restorana u centru Beograda, i to prvi put nakon razvoda od Harisa. Dizajnerka je bila na ručku u restoranu, a nakon dva sata provedenih unutar lokala, izašla je iz restorana i ušla u automobil marke "mercedes", koji ju je čekao tik do ulaza od lokal. Iako je pokušavala da se sakrije pa joj je kosa sve vreme bila preko lica, našem paparacu nije uspela da promakne. Sređena od glave do pete kao i obično, Melina je izašla sama iz restorana i ušla u auto, gde ju je čekao vozač. Nakon što se smestila na zadnje sedište, oni su se uputili prema kraju gde dizajenerka ima svoj salon za haljine koje kreira.

