Čuveni srpski glumac Milenko Zablaćanski izgubio je život nakon saobraćajne nesreće koja se desila 5. januara 2008. godine. Glumac je 22. januara preminuo.

Kako se pisalo, Milenko Zablaćanski bio je na zimovanju u vikendici nadomak Zlatibora zajedno sa suprugom Snežanom i sinom Nikolom, kada su primili vest o smrti Snežanine teteke, zbog čega je porodica odlučila da se vrati za Beograd.

Međutim, umesto da se svi vrate automobilom kojim su i došli, Milenko je noć pre nesreće, zbog lošeg vremena, ostatak porodice poslao za Beograd autobusom i odabrao da se sam vrati automobilom i tako suprugu i sinu spasio život.

O suprugu je Snežana često pričala.

- Godinu 2008. dočekali smo sa mlađim sinom i prijateljima u Gajevima na Zlatiboru. Tog 5. januara rešili smo da se vratimo u Beograd i zajedno u krugu porodice proslavimo Božić. Na Zlatiboru kiša još nije bila počela, valjda zbog visinske razlike, ali Milenko je ipak predložio da on krene automobilom, a moja prijateljica i ja, sa sinovima, autobusom. Sećam se kao danas. Rekao mi je: „Krenite, a ja ću polako... Videću, ako bude loše staću negde. Neću ništa forsirati". Imao je prijatelje u Mačkatu, u Požegi, u Čačku su nam kumovi-ispričala je 2009. za "Press".

Dodala je tada da je za nesreću saznala od prijatelja, a da joj nakon Milenkovog odlaska svako putovanje na Zlatibor teško pada.

- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ne bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije njegova supruga, Snežana Vesković-Zablaćanski.

Inače, sin Milenka Zablaćanskog pošao je tatinim stopama i on je danas glumac.

Autor: M.K.