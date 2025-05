Princ od Vranje otkrio kako je dobio nadimak: Nije planirao da mu to bude umetničko ime, a sad mu je to lična karta

Predstavnik naše zemlje na ovogodišnjoj Evroviziji večeras će otpevati svoju emotivnu baladu "Mila", a na sebe je već skrenuo pažnju na više načina, između ostalog i neobičnim nadimkom.

U Bazelu se večeras održava drugo polufinalno veče Evrovizije, na kojem će nastupiti predstavnik Srbije Princ od Vranje, koji će izvesti pesmu "Mila", pobedničku numeru festivala Pesma za Evroviziju ove godine.Mladi pevač od početka karijere izdvaja se kako svojim moćnim vokalom i upečatljivim izgledom tako i neobičnim nadimkom, koji je toliko poznat da mnogi ne znaju da je njegovo pravo ime zapravo Stefan Zdravković.

Pevač je jednom prilikom objasnio da je sve počelo odavno, i to na društvenim mrežama.

– To je Instagramska fora, koja je nastala 2014. ili 2015. godine, ljudi su mi govorili da izgledam kao prinčevi iz Diznijevih bajki – objasnio je on svojevremeno za 24sedam i istakao da nije planirao da mu to postane umetničko ime.– Nije bila namera da to koristim u solo karijeri, ali smo shvatili da je ljudima prijemčivije da ostane "Princ". Niti želim niti mogu da pobegnem od toga, Vranje mi je u duši – rekao je on tada.

Stefan je, inače, rođen u Vranju 1993. godine, a u Beogradu živi od 2022. Ipak, njegov rodni grad mu je u srcu i često ističe svoje korene, pa u Evropi poznat pod svojim punim nadimkom Princ od Vranje. Pre učešća na Pesmi za Evroviziju 2022. godine, kada se proslavio pesmom "Cvet sa Istoka", on je učestovovao na više festivala u Belorusiji, Kazahstanu, Litvaniji, Španiji i Italiji, a plasirao se i u polufinale bugarskog takmičenja "Glas", među čak 4.000 prijavljenih umetnika.

Autor: M.K.