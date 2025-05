ŠOK I NEVERICA! PRINC OD VRANJE SE NIJE PLASIRAO U FINALE EVROVIZIJE 2025, a evo koje zemlje se takmiče za pobedu (FOTO+VIDEO)

Drugo polufinale ovogodišnje "Evrovizije 2025", koja se večeras održalo u Bazelu, od 21 čas gledala je publika širom sveta, a nakon glasanja dobili smo deset finalista.

U drugom polufinalu "Evrovizije 2025" takmičilo se 16 država od kojih je 10 prošlo dalje.

Dalje su prošli: Litvanija, Izrael, Jermenija, Danska, Austrija, Finska, Litvanija, Malta, Luksenburg, Grčka.

Predstavnik Srbije Princ od Vranje, sa pesmom Mila, nije prošao je dalje. Inače, u prvom polufinalu u finale su se plasirali: Norveška, Albanija, Švedska, Island, Holandija, Poljska, San Marino, Estonija, Portugalija i Ukrajina.

Prema prognozama kladionica, najveće šanse za pobedu se daju Švedskoj.

Velika petorka uvek u finalu

Ako ste primetili da su Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija uvek u finalu - to nije zbog publike ili kvaliteta pesme, nego zbog pravila takmičenja.

Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija nazivaju se zemljama Big Five (Velika petorka) i po pravilima su uvek direktno u finalu. Do 2000. godine u ovoj grupi su bile četiri zemlje, a nakon što se Italija vratila na Evroviziju posle 14-godišnje pauze nazivaju se Big Five i one su najveći finansijski saradnici EBU (Evropske radiodifuzijske unije), koja organizuje takmičenje, a i osnivači istog.

