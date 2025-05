OSTAVIO SAM... Princ od Vranje se prvi put oglasio nakon poraza na Evroviziji! Imao da proruči samo jedno!

Razočaran!

Predstavnik Srbije na Pesmi Evrovizije 2025, Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, oglasio se nakon poraza.

Princ se nije plasirao u veliko finale Evrovizije, a sada je podelio prve utiske. Kako ističe, dao je celog sebe na sceni i zadovoljan je i ponosan na ceo svoj tim.

- Hvala svim divnim ljudima koji su glasali i podržali mene i tim Srbije. Dali smo sve od sebe, ostavio sam srce na sceni i nadam se da ste to osetili. Zadovoljan sam i ponosan na ceo tim. Mnogo vas volim. Idemo dalje - poručio je Princ od Vranje.

Podsetimo, 15. maja, održalo se drugo polufinalno veče muzičkog takmičenja "Pesma Evrovizije", gde se predstavilo ukupno 16 zemalja.

Srpski predstavnik, Princ od Vranje, na velikoj sceni u Bazelu izveo je numeru "Mila", za koju je imao specifičan i energičan nastup.

U jednom trenutku plesači su vukli Princa po podu, dok je on uporedo pevao, što je veoma zahtevno i teško izvesti, ali je naš predstavnik to fenomentalno odradio.

Inače, koreograf Diego Sikeira objasnio je kakva priča stoji iza moćnog nastupa.

- Glavna ideja nastupa je da prikaže priču o Orfeju i Euridiki. Orfej je imao dar za muziku, a njegova žena je umrla, pa je morao da siđe u podzemni svet da je spase. Koreografija i nastup pokazuju trenutak kad on stiže tamo, a igrači predstavljaju demone koji pokušavaju da zadrže Orfeja u podzemlju. Princ je veoma harzimatičan, vrlo pristojan i nežan čovek. Ideja je da se predstavi pakao i demoni koji ga vuku po sceni dok on krvari na sve strane. Bilo je izazovno uskladiti sve to sa njegovom prirodom, a opet pružiti tako tešku i dramatičnu izvedbu. Verujem da smo odradili dobar posao, ali na vama je da donesete konačan sud - rekao je Diego Sikeria za RTS.

Autor: S.Z.