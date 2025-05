POTPUNA TRANSFORMACIJA: Andreana Čekić rešila da skine periku vrednu nekoliko hiljada evra, evo kako sada izgleda!

Andreana je promenila boju i oblik svoje kose, a njena nova frizura odmah je privukla mnogo pažnje

Pevačica Andreana Čekić često nosi periku tokom svojih nastupa, ali je nedavno odlučila da je skine i pokaže svoju prirodnu kosu. Iskoristila je slobodno vreme da poseti frizera, a rezultat je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

Nakon što je skinula periku, Andreana je promenila boju i oblik svoje kose, a njena nova frizura odmah je privukla mnogo pažnje. Kosa joj je sada bujnija, a mnogi komentari su se nizali, sa opaskama da joj perika zapravo nije ni potrebna.

- Uklonila sam periku i pokazala svoju prirodnu kosu, koju sam dugo krila - napisala je u opisu snimka.

Najskuplju periku platila 4.000 evra

Andreana Čekić otkrila je nedavno zbog čega uvek nosi perike na nastupima. Ona je takođe i priznala da mnoge njene koleginice nose perike, ali to ne žele da otkriju javno.

- Ja sam skoro jedina koja o tome govori, a mnoge estradne ličnosti nose perike. Imam lepu prirodnu kosu, ali sam osoba koja gleda da sebi uvek olakša zbog vremena. Recimo, dođem na nastup, i dok sletim, dok stignem do hotela, meni treba tri sata da se sredim, a periku sredim radnim danima. Imam one glave, nakačim periku, sredim je, i one mi lepo stoje do vikenda; ponesem ih i stavim, i to traje pet sekundi. Znači, mogu duže da spavam i velika je ušteda vremena, jer volim da što kvalitetnije provodim vreme, a ne da se time bakćem. Tako da, kada se spremam za nastup sa perikom, potrebno mi je sat vremena. Tuširanje, šminkanje i to radim sama, perika i spremna sam. Ja se najduže tuširam, a najkraće šminkam. Volim da pevam pod tušem - rekla je Andreana, pa je otkrila koliko je najskuplju periku platila:

- Perike naručujem iz Australije, prava kosa je u pitanju i ima neku specijalnu mrežu da se to ne vidi, kao što se obično vidi. Imaš perike od 1.200, pa do 6.000, 7.000 evra. Ja sam najskuplju platila 4.000 evra. Baš je bila dugačka i bila je platinum plava, kao što je Kim Kardašijan nosila, izrastak je crn, a ona je skoro pa bela. Međutim, meni to nije stajalo. Otišla sam prvo da kupim drugu šminku, da bih dobila tu neku hladniju nijansu lica, ali mi se i dalje nije dopadalo, pa sam je ofarbala. Sada je braon, ali više volim da nosim one koje imaju manje kose, tačnije manje gustine. Nije bila baš pametna investicija, ali ne znaš dok ne probaš - otkrila je ona.

Autor: S.Z.