Srbija nije u finalu Evrovizije, a evo šta će biti sa delegacijom: Poznato kada se Princ od Vranje vraća kući

Princ od Vranje nije ušao u finale nakon nastupa u drugoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2025 koja se održava u Bazelu.

Drugo polufinalno veče takmičenja Evrovizija održano je sinoć. Pod rednim brojem 15 nastupio je Princ od Vranje sa numerom "Mila". Međutim, njegov talenat nije bio prepoznat, te se nije plasirao u finale.

- Hvala svim divnim ljudima koji su glasali i podržali mene i tim Srbije. Dali smo sve od sebe, ostavio sam srce na sceni i nadam se da ste to osetili. Zadovoljan sam i ponosan na ceo tim. Mnogo vas volim. Idemo dalje - poručio je Princ od Vranje na svom Instagram profilu nakon ispadanja.

Delegacija ostaje u Bazelu do kraja Evrovizije, iako se neće takmičiti u finalu, koje se održava u subotu 17. maja.

Pogledajte kako je izgledao izmenjen nastup:

Finale će otvoriti Norveška, a zatvoriti Albanija. Među favoritima, Austrija nastupa 9, Finska 13, Švedska 23, Francuska 24. i Albanija 26.

U finalu će države nastupiti u sledećem redosledu:

NORVEŠKA | Kyle Alessandro | Lighter

LUKSEMBURG | Laura Thorn | La poupée monte le son

ESTONIJA | Tommy Cash | Espresso macchiato

IZRAEL | Yuval Raphael | New day will rise

LITVANIJA | Katarsis | Tavo akys

ŠPANIJA | Melody | Esa diva

UKRAJINA | Ziferblat | Bird of pray

UJEDINJENO KRALJEVSVO | Remember Monday | What the hell just happened?

AUSTRIA | JJ | Wasted love

ISLAND | Væb | Róa

LETONIJA | Tautumeitas | Bur man laimi

HOLANDIJA | Clause | C’est la vie

FINSKA | Erika Vikman | Ich komme

ITALIJA | Lucio Corsi | Volevo essere un duro

POLJSKA | Justyna Steczkowska | Gaja

NEMAČKA | Abor & Tynna | Baller

GRČKA | Klavdia | Asteromáta

JERMENIJA | Parg | Survivor

ŠVAJCARSKA | Zoë Më | Voyage

MALTA | Miriana Conte | Serving

PORTUGAL | Napa | Deslocado

DANSKA | Sissal | Hallucination

ŠVEDSKA | Kaj | Bara bada bastu

FRANCUSKA | Louane | Maman

SAN MARINO | Gabry Ponte | Tutta l’Italia

ALBANIJA | Shkodra Elektronike | Zjerm

Autor: D.B.