Ovakav luksuz još niste videli! Brena u Majamiju uživa za sve pare! Tompus, šampanjac, najskuplji restorani, a tek kako uživa u avionu.. (FOTO)

Pevačica Lepa Brena sa porodicom već neko vreme uživa u Majamiju odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Naime, Brena na pomenutoj društvenoj mreži gotovo svakodnevno obaveštava svoje pratioce o dnevnim aktivnostima, a sada je u poslednjoj objavi pokazala kako je provela nekoliko predhodnih dana.

Brena je objavila niz fotogarfija na kojima je vidimo kako puši tompus, ispija šampanjac, uživa na bazenu i u skupim restoranima, a društvo su joj pravili Viktor Živojinović i Filip Živojinović.

Pevačica je objavila sliku iz šetnje, a na sebi je imala običnu belu majicu, šešir na glavi i crne naočare za sunce.

Inače, vlasnik jedne pekare u Americi, nazvao je svoj hleb po pevačici Lepoj Breni.

On je gostovao u jednom domaćem potkastu i otkrio kako mu je na pamet pala ova ideja.

- Mi prodajemo naš hleb u Americi i zove se "lepa brena". Moj tata se setio da je to bila neka priča davno u Makedoniji i onda smo tu ideju uzeli i mi. Čak je i Brena bila da proba i mnogo joj se dopalo - rekao je on za "Only in America".

Autor: Nikola Žugić