Danas je šest meseci kako Milenija Mitrović više nije među nama.

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović - obratio se preko društvene mreže Instagram svojim vernim pratiocima dirljivom pesmom i još dirljivijim rečima. Danas je šest meseci kako njegova majka, Milenija Mitrović, nije više među nama - a Željko je emotivnom izvedbom pesme "Just the way you are" maestralnog Billy Joel-a želeo da prenese poruku ljubavi i divljenja prema svojoj majci.

"Danas je šest meseci od kada se moja majka preselila i nije više sa nama na ovoj planeti! Život nisu dani koji su prošli, život su dani koje smo zapamtili, dani koje smo proživeli srećno, zajedno i dani koji su nas formirali i oblikovali da budemo to što jesmo! A jesmo, i to ljudi koji ne zaboravljaju sve lepe ali i manje lepe stvari koje su nas sudbinski povezale ili bolje reći zauvek vezale u ovoj beskonačnoj vremenskoj epohi, koja nas neumoljivo stalno premešta u nove prostore i nova vremena, kako bi nas podsetila da nikada nije stvarni kraj! Zato je važno, draga moja mama, da gde se sada nalazila nikada ne promeniš i ostaneš najbolji čovek koji je ikada hodao po ovom nebeskom kamičku koju zovemo zemlja! Pevam ti ovu pesmu, kojom te molim i preklinjem da se nikada ne promeniš i da od tebe uče i oni koji nisu stigli da postanu dobri ljudi, a verujem da nisu jer nisu poznavali tebe! Budi mi dobro i spokojno TVOJ SIN ŽEX!" - napisao je Željko.

Majka Željka Mitrovića, Milenija Mitrović, preminula je na dan krsne slave Đurđic, 16. novembra u 85. godini.

Ovim potezom, Mitrović je poželeo da još jednom veliča njen život, pokaže zahvalnost što je baš Milenija bila njegova majka, kao i da ne veruje u konačan rastanak.

