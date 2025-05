DARA BUBAMARA PROGOVORILA O INCIDENTU NA ROMSKOJ SVADBI! Voditelj je napao, a ona rešila da mu debelo vrati: Njenu reakciju će zauvek pamtiti

Pevačica Dara Bubamara progovorila je o incidentu koji je doživela na jednom romskom veselju, naglasivši da se, za razliku od nekih njenih kolega, ne miri sa neprofesionalnim ponašanjem.

Kako Dara ističe, upravo zbog tog iskustva više ne prihvata nastupe na takvim proslavama, osim pod strogo određenim uslovima.

- Romska veselja zadnjih godina i ne pevam. Odlučila sam da, kada to radim, budem za to dobro i plaćena. Ne želim tamo da sedim dugo, sat vremena je vremenska odrednica koja mi najviše odgovora. Najviše mi smeta preglasna muzika. Incident se dogodio pre nekoliko godina kada sam nastupala sa Enesom Begovićem, Šabanom Šaulićem, Viki Miljković i Janom.Pevačica je opisala neprijatnu situaciju koja se dogodila tokom proslave.

- Sedeli smo tri sata za stolom, a sve vreme su svirala neka vlaška kola. Pitala sam: "Šta se ovo dešava?! Ovo je maltretiranje!". Ja gledam, oni sede, čekaju... Možda su oni navikli na to, ja nisam! - kaže Dara.

Do kulminacije je došlo, između ostalog, kada je voditelj programa najavio njen nastup, ignorišući činjenicu da još uvek jede.

- Ustajem da pevam, a on meni pred 1.500 ljudi kaže: "Sad ćete da pevate duete!" Objasnila sam mu da je to nemoguće, jer pevamo na matrice, ali on mi je na mikrofon dobacio: "Ti ćeš da mi kažeš!" Tada mi je pao mrak na oči... Opsovala sam ga, gađala, rekla mu: "M'rš!" i napustila proslavu. Otišla sam u hotelsku sobu, nisam ni honorar uzela. Posle su me molili da se vratim, pravdali se da je bio pijan i kako me vole... - ispričala je Dara Bubamara jednom prilikom.

Autor: M.K.