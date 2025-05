Samo je ona mogla da mu parira: Saša Popović je imao najluksuzniji vozni park, a evo sa kojom pevačicom je delio strast prema četvorotočkašima

Poznato je da je Saša Popović bio ljubitelj skupih automobila i da je njegov vozni park bio i te kako skup.

Saša Popović posedovao je jedan od najskupljih voznih parkova na estradi, a samo jedna pevačica mogla je da mu parira kada su četvorotočkaši u pitanju.

U pitanju je Dara Bubamara koja je u razgovoru za Grand otkrila koliko su ona i Saša bili slabi na dobre automobile, kao i da su oni bili glavna tema njihovih razgovora.

- Saša i ja smo imali zajedničkog drugara koji ima svoj salon automobila. Saša i ja smo bili ludi, kad mi pričamo telefonom to je kao da razgovaraju dva muškarca. ‘Aha, ova kožna’. Koji je pojas? Koja serija? Koliko konja? Koje su felne?’ To nije normalno. Takva bolest prema automobilima koju smo imali Saša i ja, to je neverovatno. Mislim da je Saša u poslednje vreme prevazišao sve, stvarno je imao najbolji vozni park“- ispričala je Dara.

Podsetimo, Dara Bubamara je pre nekoliko dana privukla veliku pažnju kada se ispred Grandovog studija pojavila u luksuznom mercedesu, limitirane serije.

- Znate kako, svako ima nešto što voli. Neko voli šoping, neko da izlazi, da kocka, da pije. Voli neki svoj porok ili ima nešto drugo. Ja obožavam automobile. Prvo što sam non-stop u autu, ja i moram da imam dobar i udoban auto. A drugo što to volim. Dok sam živa ja ću voziti dobar auto, a sad već ovaj auto vozim jako dugo, ali nisam bolji šmeknula. Ako bude neki bolji, menjaću - rekla je kroz osmeh.

Podsetimo, Saša Popović umro je 1. marta, a poznato je da je estradni mag bio veliki ljubitelj automobila.

Autor: N.B.