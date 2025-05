Nije mi se ništa svidelo: Marija Šerifović otkrila šta misli o Evroviziji, jedna stvar joj smeta

Marija Šerifović donela je pobedu Srbiji na Evroviziji pesmom "Molitva" 2007. godine, a sada priča kako se osećala i kako je podnela to što je prošla u finale ovog takmičenja.

Pevačica niže poslovne uspehe, ali jedan od najvećih je svakako pobeda na Evroviziji 2007. godine kada je kao pobednica ovaj prestižni festival dovela u Srbiju.

Danas se priseća kako je podnela samu scenu i to takmičenje i neizvesnost šta će se desiti.

- Ja sam veliki tremaroš. Znači, meni se povraća, meni se ide i u wc, sve biološke potrebe koje jedno živo biće može da ima. I znojim se i svrbi me sve, znači, to je pakao. Do trenutka kad izađem na binu - otkrila je pevačica nepoznate detalje o sebi.

- Naravno, ja sam tada mala Marija, to je 2007. godina, tad imam 22 godine, je l tako? Imala sam mnogo veliku tremu u polufinalu, u finalu već ne. Zato što sam nakon te neprospavane noći, posle prolaska u finale, puno puta gledala taj snimak i rekla: ''Okej Bože, ovo sad samo ti možeš, ovo više nije u mojim rukama'' - rekla je pevačica u ''Telcast-u''.

"Nije mi se svidelo"

Jedina srpska pobednica prestižnog muzičkog takmičenja, Marija Šerifović iznela je svoje prve utiske o istom.

- Gledala sam Evroviziju i nije mi se ništa svidelo od sinoć - iskreno je rekla Marija Šerifović, te ušla u studio "Zvezda Granda".

Takođe, Marija je pre druge polufinalne večeri pozvala ljude da glasaju za Princa od Vranje, koji se nažalost nije plasirao u finale ovog takmičenja.

Autor: N.B.