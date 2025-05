Napokon priznao: Evo da li je Željko Šašić pesmu MALI JE OVO GRAD, posvetio bivšoj ženi, pevači progovorio o svemu

Opšte je poznata priča o ljubavnom životu Željka Šašića, kojeg je ostavila supruga Sonja zbog njegovog kolege.

Nakon razvoda od Šašića, Sonja je uplovila u ljubavnu priču sa njegovim kolegom, a baš u tom periodu je Željko objavio pesmu "Mali je ovo grad". Kako se mnogo spekulisalo o ovoj pesmi, čaršija je pričala da su ovo stihovi posvećeni Sonji Vuksanović, a pevač je tek sad odlučio da priča o tome.

- Pesma se pojavila baš kada je ta priča bila aktuelna. Jeste ta tema bila aktuelna, ali nisam ja jedini muškarac koji je imao tu situaciju, mnogi su se pronašli. Najčudnije je to što su posle žene počele da vole tu pesmu više od muškaraca – rekao je on.

Tekst za ovu pesmu napisao je Dragan Brajović Braja, ali Željko ističe da je nije pisao nameski za njega i njegovu i Sonjinu priču.

- Kada sam čuo i otpevao tu pesmu kod Braje, rekao sam mu ‘Brate, šta mi to radiš, gde sada da nađem sredstva?’ Ispalo je da je ta pesma napisana namenski za mene, ima još jedna pesma ‘Na moju dušu’ koja je strašna pesma koju sam stidljivo objavio. Normalno kada pevaš takvu pesmu da je svi poistovete. Nisam ja došao kod Braje i rekao da mi napiše to, on naravno prati situaciju. Marina i Braja znaju da opišu – zaključio je Zeljko za Grand.

Pevač Željko Šašić progovorio je o razvodu od bivše supruge Sonje Vuksanović sa kojom ima ćerku.

- Nije baš bilo sve sjajno, to se možda i videlo negde nekad. U nekom momentu, ne sećam se kada je puklo, ali je počelo da puca po šavovima i onda tako te neke stvari izlaze na videlo. Jedino sebi možete da kažete da je to istina i da je tako, ali nije smak sveta. Ono što mi je posle bilo priređivano, bilo je malo iznenađenje za mene, ali sam i to uspeo da odbolujem. Tako da smo sada svi srećni – rekao je Željko i dodao:

- Kada smo se razveli, mediji su bili naklonjeni njoj. Mene niko nije pitao za mišljenje, što nije bilo fer. Tu sam ja bio poznat, a ona je počela da biva poznata.

