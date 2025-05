Znala sam da je pravi čovek za mene: Tea Tairović progovorila o svom suprugu, otkrila čime ju je osvojio, a zbog jedne stvari joj ulepšava svaki dan

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe

Tea Tairović nedavno je izgovorila sudbonosno "da" Ivanu Vardaju, s kojim je prethodno bila u ljubavnoj vezi dve godine. Ljubavni par organizovao je romantično venčanje sa najbližim prijateljima i rodbinom, a mlada je blistala u belom.

Tea je ušetala u raskošnoj, ručno rađenoj venčanici kreatora Bojana Petrovića, koja je inače bila poklon kreatora za mladu, a koja je na sebi imala kristale. Kada je reč o izjašnjavanju po pitanju prezimena, pevačica je odlučila da Ivanovo prezime doda svom.

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na jednoj televiziji.

Podsetimo, Tea Tairović objavila je nedavno novi, četvrti po redu studijski album, pod nazivom „Aska“ sa devet novih pesama i spotova za svaku od njih.

S obzirom da se i ovaj put kao autor većine pesmama potpisuje sama Tairovićeva, ona ne krije sreću zbog uspeha novog albuma, te se tim povodom oglasila na svom Instagramu:

- Kao kompozitor, tekstopisac, izvođač, producent i idejni tvorac ovog albuma mogu da kažem veliko HVALA vama, mojoj publici jer to nisu samo reči pohvale, već i vaše životne priče koje proživljavate i preživljavate uz moju muziku! Moja muzika govori o svemu onom o čemu ja ne pričam… Sve ono o čemu čovek ne govori a dešava mu se - napisala je Tea.

Autor: N.B.