Razvela se nakon 25 godina braka, pa sada progovorila o krahu: Tina Ivanović sa suzama u očima otkrila kroz kakav pakao prolazi

Pevačica Tina Ivanović je već duže vreme u medijskoj ilegali, a protekli period je za nju bio izuzetno težak.

Izgubila je majku, a posle 25 godina braka usledio je i razvod sa njenim partnerom, Zvezdanom Anđićem. O ovom mučnom periodu pevačica je jedva rekla i reč, ističući da joj je veoma bolno da priča o tome.

- Treba vremena za sve, pa tako i za to. Život ide dalje. Ja sam u zadnje dve godine preživela i smrt majke i razvod braka - rekla je Tina Ivanović.

Na pitanje da li i danas veruje u ljubav, sa očima punim suza je samo kratko izustila: “Ne znam šta da kažem”.

Kaže da Bog da koliko čovek može da podnese, te da posle lošeg dođe i ono dobro, a pevačica priznaje da veruje u to, ali da o temi razvoda i teškog perioda koji je iza nje ne želi da priča, uzdržavajući se da ne zaplače.

Pohvalili smo i pevačicin izgled, a ona kaže da za vitku liniju nisu zaslužni treninzi, već to što nema redovne obroke.

- Liniju ne održavam nikako, jedem kad sam gladna, a uglavnom nisam gladna, tako da eto recept za dobru liniju (smeh). Ne treniram, ali već duže vreme planiram da krenem, ali nikako da to ostvarim. Mene je teško isterati iz kuće, a trebalo bi što više da šetam.

S obzirom na to da se ne eksponira medijski, pevačicu smo upitali, zbog čega je to tako, na šta nam je rekla:

- Napravila sam malu pauzu, pripremam nove pesme, kad bude gotova nova pesma, biće me malo više u medijima. Nikako da se nakanim da uđem u studio. Kao što rekoh, teško me je isterati iz kuće - priča ona ističući da nikada nije imala kućnu pomoćnicu, te da sve sama voli da radi:

- U kući uvek ima posla ko hoće da radi, radim sve kućne poslove. Nikad nisam imala ženu koja mi pomaže, sve radim sama. Ja mislim da bih ja išla za tom ženom i ponovo čistila i nameštala kako meni odgovara.

Tina i reper MC Stojan su pre više od decenije snimili duet, vrlo provokativnog naziva, a pevačica ne krije da je bila sumnjičava da će saradnja uspeti.

- Pa bila sam prvenstveno skeptična što se tiče MC Stojana, jer je on tada snimao neke pesme poput “Bičuj me Stojane”, ali na nagovor njegovog tadašnjeg menadžera sam pristala da uradim duet. Pesma “Seksi” je postala hit, Stojan je krenuo uzlaznom putanjom od tad. Od 2009. je krenula ta ekspanzija narodnjaci, zabavnjaci, tako da se to i dan-danas snima, mladi to vole da slušaju. Ja sam imala pesmu u tom fazonu i pre dueta sa MC Stojanom.

Pevačica ističe da radi na svojoj karijeri i spremanju pesme, a na pitanje da li bi snimila duet sa nekim od kolega kaže.

- Nikad se ne zna, nisam razmišljala, ali ako postoji dobra pesma, zašto da ne.

Pevačica nam je otkrila i da li nakon pesme planira i album da izda.

- U poslednje vreme retko ko izdaje album, velika je to investicija, tako da, bolje izdavati pesmu po pesmu, pa kad se nakupi dovoljno pesama, onda i album - kaže ona, ističući da joj pesma nije potrebna da bi radila:

- Tako je, meni nije potrebna pesma. Imam dosta pesama iza sebe.

Autor: N.B.