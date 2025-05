Naš pevač se vozi autobusom: Objavio selfi i otkrio gde se uputio (FOTO)

Poznati pevač Ivan Milinković krenuo je na put, a tom prilikom je objavio i fotografiju na kojoj se vidi kako putuje.

Ivan Milinković je sa svojom ekipom krenuo u Grčku, a iako se očekuje od poznatih ličnosti da će putovati avionom ili nekim komfornim automobilom, pevač je izabrao međunarodni saobraćaj.

On je objavio fotografiju iz autobusa i otkrio da već nekoliko puta ovako putuje sa istom ekipom.

- Treća godina zaredom kako obilazimo sveta mesta po Grčkoj. "Ekipa" krećeemooo! - napisao je pevač na Instagramu.

Takođe, nije neobično ni da vidimo Milinkovića u gradskom prevozi koji često koristi. Pevač se razveo, pa nakon 2 godine dobio dete sa drugom ženomIvan je svoj ljubavni život uglavnom čuvao od prevelikog uvida javnosti, te malo ko zna da se ženio dva puta, kao i da je obe supruge upoznao na radnom mestu, odnosno na nastupu.

- Sa 32 godine sam se prvi put oženio, Vesna je bila moja velika ljubav još iz KUD-a „Lola“, gde sam odlazio i pevao. Venčali smo se i bili u braku sedam godina i razveli smo se. Nismo imali dece. Da jesmo, verovatno se to tako ne bi završilo. Vesna je studirala književnost, italijanski i grčki. U Italiji sam završavao, od sedam nivoa, četvrti nivo znanja italijanskog jezika zbog želje da ga i privatno, a i zbog opere i profesionalno koristim, i tamo sam bio nekoliko meseci zajedno sa njom.

- Posle dve godine od razvoda, sa drugom suprugom dobio sam sina Filipa. On je jako talentovan, bezobrazno talentovan, ima sluha, studira IT. Jako je lepo vaspitan, ima sestru po majci Anju. Supruga i ja smo na Kosmaju, tamo živimo. Kada se Filip rodio, bio sam tu, naravno. Moglo je da se desi da radim, ali mi smo bili jako saglasni u grupi i oni su znali da ću uskoro postati tata, pa je bila pošteda nedelju dana. Suprugina ćerka Anja u to vreme je prešla kod nas i ona je na svoj način preživljavala te trenutke, ali sve je to sazrevanje, sve je to život... Sećam se, smeštamo suprugu na GAK početkom decembra i Filip se rađa drugog. U dva sata i dvadeset minuta. Dakle, 2. 12. 2002. u 2.20, sve je u simbolu broja dva. Znam da smo Anja i ja kod kuće gledali film, sećam se i koji, „Velika avantura“, da bismo se malo razonodili, kad su mi javili. Sa 40 sam dobio sina, to je život - rekao je pevač ranije.

