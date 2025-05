Nisam mogao da stisnem pesnicu: Veljko Ražnatović doživeo ozbiljnu povredu, trpeo nesnosne bolove, a zbog jedne pomisli je prolazio AGONIJU

Veljko Ražnatović godinama gradi sportsku karijeru, pa se tako njegovi bokserski mečevi gledaju sa velikom pažnjom. Veljko je uspešan u sportu koji je izabrao, a kao i većinu profesionalnih sportista, ni njega nažalost nisu zaobišle povrede.

On je jednom prilikom govorio o tome kako je trpeo bolove u ruci i kako je mislio da će mu ova povreda obeležiti kraj karijere.

- Nakon povrede ruke nisam mogao da stegnem pesnicu. Ja se sada u to ne razumem toliko, ali jako su mi bile otekle ruke. Mislio sam da sam nešto slomio, da se dogodilo nešto zbog čega ću morati ne baš da prestanem da se bavim ovim poslom, ali nešto što bi me sputavalo u daljoj karijeri. Kada sam obratio doktoru, on mi je prepisao dve terapije koje traju manje od 5 minuta. Za kratko vreme anulirao mi je svu bol i vratio pun pokret. Terapija nije bila naporna, ali je bila malkice bolna - rekao je ranije Veljko.

Sin Cece Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Krstanom, Željkom i Isaijom godinama živi u Titelu.

- Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno, sve što može da te sačeka, ako pobediš, to će doći na naplatu na jedan ili drugi način. Mala bara puna krokodila, što bi se reklo - rekao je Veljko koji priznaje da je svojevremeno uživao u noćnom životu.

Veljko je istakao i da je uveren da mu to što je poznat otežava u mnogim stvarima.

- Mislim da bih bio priznatiji kao bokser da nisam sin poznatih roditelja. Svi se čude kako se jedan Veljko Ražnatović odlučio za taj "pseći" život. Ovo je kerovski život, pitbulovski... Ljudi misle: "Ako si Cecin sin, moraš da budeš pič***ina", ali odavno sam to prevazišao - rekao je on u "Laganom podkastu.

