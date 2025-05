SLAVLJE U DUBAIJU U DOMU JEDNE OD NAJBOGATIJIH SRPKINJA: Čestitke pljušte sa svih strana, a ovaj detalj o Jeleni Bin Drai iznenadio sve (FOTO)

Jedna od najbogatijih Srpkinja, Jelena Bin Drai, danas slavi svoj 46. rođendan, te nema sumnje da se u njenom domu u Dubaiju danas sprema proslava.

Naime, na njenom Instagramu su osvanule čestitke od njenih prijatelja koji su joj čestitali divan dan.

- Danas je rođendan jednoj od mojih najboljih i najbližih drugarica. Volim te puno, puno, piše u jednoj čestitki, a ubrzo je usledila lavina komentara.

Jelena slavi svoj 46. rođendan, te je mnoge iznenadilo kada su saznali koliko godina ima s obzirom na to da izgleda upola mlađe.

Živi u Dubaiju

Bivša Mis Jugoslavije, Jelena bin Drai udala u arapskog biznismena njen život je počeo da intrigira javnost.Jelena bin Drai posle udaje je postala jedna od najbogatijih Srpkinja. Ona je 2001. godine otišla u Dubai gde je bila jedna od najtraženijih manekenki u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.Preko zajedničkih prijatelja upoznala je Saida, ali on nije obraćao preteranu pažnju na nju.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena svojevremeno domaćim medijima.

Oni danas uživaju u braku i imaju četvoro dece.

- Said je iz mešovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vere. Iako kod Arapa nije uobičajeno da mladić i devojka žive zajedno, Said i ja nismo oklevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dve nedelje zabavljanja.

Autor: M.K.