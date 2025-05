Pevačica Rada Manojlović proslavila se učešćem u "Zvezdama Granda", a tokom takmičenja se susrela sa negativnim komentarima na račun fizičkog izgleda.

Rada Manojlović je jednom prilikom priznala da je zbog komentara Snežane Đurišić i ostalih kritika koje je dobijala, odlučila da poseti stomatologa i uradi zube.

- Kada sam se pojavila na sceni "Zvezda Granda", nisam očekivala da će neko da komentariše i moj izgled. Mislila sam da sam došla da pevam i da je samo to bitno. Međutim, Sneža mi je tada rekla da moram da popravim zube i da mi je prekratka suknja, da sam vulgarno obučena... Ma ništa nije bilo dobro! Ona ima plave, opasne oči kao lisica. Kada te pogleda, smrzneš se i uplašiš. Deluje strogo, a zapravo je dobra duša - rekla je tada Rada i dodala:

Podsetimo, Rada Manojlović našla se u centru skandala kada je u jednoj emisiji izjavila da meštani njenog rodnog Četereža njoj zameraju što nosi kratku suknju, dok neki od njih imaju dete sa komšijom, a druge snajke su u vezi čak i sa svekrom. O toj temi govorio je pevačicin otac.

- Ne bih mnogo pričao na tu temu, smatram da je to jedan nesporazum. To nije njen povod da bi ona to rekla. Nisam to ni slušao, niti sam pročitao, ali smatram da je to jedan nesporazum. Znate kako, uspeh se najteže prašta. Oseća se neka atmosfera, čini mi se da su jedva čekali ovih 18 godina, gde je ona, ne mogu da kažem proslavila selo, postojali su kalemari koji su radili po celoj Jugoslaviji bivšoj, po Sloveniji i dan danas rade, mi smo poznato kalemarsko i voćarsko selo, tako da se za Četereže čulo i pre Radmile. Imali smo neki pedigre poznatog sela. Međutim, ona je 18 godina bila je pozitivna ličnost ovde, odjednom jedna nespretna interpretacija nečega, dovela je do tog nesporazuma. Ne znam šta bih vam rekao dalje - rekao je Radin otac za "Blic".

