Ostavio sve bez teksta: Desingerica svojim nastupom prevazišao sam sebe, dohvatio devojku iz publike pa uradili OVO (FOTO)

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica proslavio se zahvaljujući brutalnim nastupima i po mišljenju mnogih neprimerenim ponašanjem na sceni. Dok neki drže njegovu stranu i tvrde da niko ne tera publiku da dođe u klub, drugi se zgražavaju na svaki njegov korak i pomeranje granica.

Desingerica je pljuvao publiku, bacao čarape, udarao patikom ljude u glavu, pravio pitu i rendao sir po njima i još mnogo toga, a čini se da iznenađenjima nema kraja.

Na društvenim mrežama širi se video snimak gde se Dragomir igra sa devojkom iz publike, prisno je grli i skače, a u jednom trenutku joj pljuje u usta, ali ovoga puta kvalitetno. Despić je kompletnu tečnost iz usta skupio i na minimalnoj razdaljini ubacio svom fanu koji je doživljavao ekstazu emocija i uzbuđenja.

Ako je sudeći po fotografijama, ona je uživala u ovome što dodatno šokira u ovoj situaciji, a prilikom "performansa" toliko su bili bliski da umalo nije pao i poljubac.

Podsetimo, reper je jednom prilikom za medije otkrio šta njegova supruga Nevena sa kojom ima ćerkicu misli o njegovom ponašanju:

- Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, mada ja ništa ne radim loše. Radim sve što me čini srećnim na toj bini i ona je to prihvatila - objasnio je on.

Njegovi nastupi su često na meti kritika, a nedavno je otkrio da li mu smetaju negativni komentari.

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao je Desingerica između ostalog.



Autor: N.B.