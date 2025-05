Končita je nakon pobede na Evrosongu dobila preko dva miliona evra, a Marija Šerifović bombonjeru: Pevačica otkrila sve detalje

Marija Šerifović je donela pobedu Srbiji na Evroviziji 2007. godine, a jednom prilikom je otkrila da je kao nagradu od države dobila bombonjeru. Marija Šerifović je i dalje jedina zvezda koja je uspela našoj zemlji da donese pobedu na Evroviziji.

Kako je ispričala svojevremeno, na svečanom prijemu po povratku sa Evrovizije ju je dočekao tadašnji predsednik Srbije, Boris Tadić.

- Kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umetnost, bilo koja od tih sfera koja zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja, da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu - aplauz, dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare. Što se države tiče, to me nešto previše ni ne interesuje, sve sam sama sebi obezbedila i omogućila, ne bi me nešto posebno razgalilo - rekla je Marija Šerifović tada i prisetila se razgovora koji je imala sa tadašnjim predsednikom Srbije Borisom Tadićem.

- Sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: "Šta mogu da učinim za Vas?". Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina - rekla je Marija svojevremeno za Telegraf, pa dodala:

- Ne nosim kravatu! (smeh) To je bilo za menadžment. Za mene samo bombonjera. Ma, nema veze. Ma, koga briga, ej, ne treba meni niko da kaže "hvala"! Ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini, ponosni, preponosni, Srbi, Balkanci, šta god.

Podsetimo, Ovogodišnji pobednik Pesme za Evroviziju je predstavnik Austrije Džej Džej (JJ). Jedina nagrada koju pobednik Pesme Evrovizije dobije je stakleni trofej u obliku mikrofona. Novčana nagrada ne postoji, niti je ikada postojala, a izvođač od pobede na Evroviziji dobija popularnost, rastu mu cene nastupa i slušanost u celom svetu.

Ipak, država koja pobedi može odlučiti da li će nagraditi svog pobednika. Kada je 2014. godine na Eurosongu pobedila Austrija i Končita Vurst, austrijska vlada je odvojila poklon za pobedu u iznosu od 2,5 miliona evra.

