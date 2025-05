Hitno prekinut nastup Tee Tairović: Pevačici pozlilo na bini, otkriveni detalji (FOTO)

Jedna od najpopularnijih mladih pevačica, Tea Tairović prekinula je nastup u jednoj diskoteci u Lincu, jer je pevačici pozlilo.

Naime, nakon što je nastup prekinut zbog Teinog zdravstvenog stanja, ona se oglasila na svom Instagramu i objasnila o čemu se radi:

- Izvinjavam se publici u Lincu. Pozlilo mi je i nastup je morao biti prekinut. Uvek dajem sve od sebe i ovo je jedini nastup u karijeri da mi se ovo desilo. Sledeći datum druženja objavljujemo uskoro, a ja obećavam da ću vam se odužiti. Voli vas vaša Tea - poručila je pevačica.

Organizatori su najavili da će uskoro biti poznat novi termin nastupa u Lincu.

Inače, Tea Tairović nedavno je izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Ivanu Vardaju, a nedavno je otkrila na koji način ju je osvojio.

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea za domaće medije.



