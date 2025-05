Usvojiću dete: Milica Dabović progovorila o udaji, otkrila koliko je srećna u ljubavi pa priznala da želi da Stefan dobije brata

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio u Premijeru vikend specijal sa košarkašicom Milicom Dabović.

Nemanja je sa Milicom razgovarao o njenom ljubavnom životu:

- Ja sam svima govorila da se nikada neću udati, ali sada jedva čekam, važno je da sam srećna i zaljubljena. - rekla je Milica pa je dodala:

- Ja sam stalno govorila da ne želim da se udam, da sam se razočarala u ljubav, ali desilo se, zaljubila se, uplovila u mirnu luku. Rešili smo dosta stvari, pričamo o problemima koje rešavamo zajedno. Jeste on daleko ali nema ništa lepše nego kada odemo kod njega.

Milica je otkrila da njen sin Stefan želi da dobije brata:

- On stalno plače i govori "Mama, hoću brata", tako da je sve jasno, a ja se trudim da mu to ostvarim. Ja verujem u čuda i nadam se najbolje, a ako ne mogu da postanem majka, ja ću usvojiti dete, ja bih to rado uradila.

Autor: N.B.