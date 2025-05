Pevačicu Sanju Stojanović mnogi pamte po učešću u takmičenju "Zvezde Granda", progovorila je o karijeri, kolegama ali i razvodu.

Pevačicu neko vreme nismo imali prilike da vidimo u medijima, a sada je u intervju za domaće medije otvorila dušu i otkrila da je imala potpuno opravdan razlog za tu pauzu.

Nema vas dugo u medijima.

- I dalje se bavim pevanjem, samo sam najčešće na "Grandovoj" sceni. Najviralnija sam na Tiktoku. Radim, tu sam, ima me.. Skoro sam objavila rimejk pesme "Opasno te volim".

Jel istina da na Tiktoku mogu da se naprave dobre pare?

- Ja verujem u to. Samo mene to ne zanima, ne držim lajvove, ne znam ni šta bih pričala sa tim ljudima. Ja to radim samo iz razonode. Mislim prvenstveno sebe da zabavim, pa druge.

S kim si bliska iz estradnog sveta?

- Ne družim se sa estradom, moji prijatelji nisu iz sveta javnosti.

Učestvovala si u "Zvezdama Granda". Jel si se pokajala zbog toga?

- To takmičenje nije ni približno kao sada. Mnogo nas je manje bilo, a više smo bili prisutni. U toj sezoni je bila izuzetno jaka ekipa. Učestvovali su i Rada i Milan, Dinča, Cobe. Nikada se nisam pokajala zbog toga.

Mnogi su vas zapamtali po vatrenim nastupima.

- To sam ja. Ja sam takva, neko ko ima puno energije, a moram da napomenem da ne pijem, a i dan-danas sam na sceni ista. Neko bi rekao ova žena nije normalna.

Imaš li kontakt s nekim od njih? Milan Stanković se povukao.

- Samo čestitamo rođendane jedni drugima. Iskreno, ne verujem nešto puno u to, ne bih znala šta je istina. Činjenica je da ga nema. Da li je to priprema pred nešto veliko, ko zna.

Da li su tada sevale varnice između Milana i Rade?

- Radili smo koncerte zajedno, nisam mogla da ne primetim to. To je počelo u "Zvezdama Granda". Upoznali se, zavoleli, a i završili tu. Oni su meni bili generalno super, Milan je jako zabavan, Rada mi je više specifična, neposredna, reaguje u trenutku. Oni su meni zaista bili super.

Šta je tačni razlog tvog povlačenja u ilegalu?

- Mediji su me ugušili i dosadili, nekako sam se pronašla da radim za sebe. Laži je bilo o meni i biće ih uvek. Mene ima, tu sam, pa nisam. Nikad nisam otišla u potpunu ilegalu. S druge strane sada imam odraslu decu, bavila sam se njima. To neko moje povlačenje na početku je najviše bilo zbog dece. Ja sam prisustvovala i njihovom prvom koraku i prvom zubiću. Lepo sam ih vaspitala. Moja ćerka je malo starija, sad je krenula u srednju, ali imam poverenje u nju. Sin je mlađi, nije zreo kao ćerka, ali se trudim za njih. Zapostavila sam svoju karijeru zarad njih i uopšte se ne kajem.

Kakav je tvoj ljubavni život?

- Nemam muža, razvela sam se 2019, godine. Pokušali smo da izgladimo odnose, ali smo shvatili da ne ide. Razišli smo se mirnim putem, dogovaramo se i oko dece.

Postoji li nešto o tebi da javnost ne zna?

- Toliko stvari mi se izdešavalo loših, ali ja verujem u Boga i nadam se da mene moja sreća čeka. Nikad se nisam bavila patetikom, ako vam kažem da samo iz aviona nisam ispala, sve će vam biti jasno. Neposredno pred prijavljivanje za prvu sezonu "Zvezde Granda", imala sam strašan udes, hteli su da mi amputiraju nogu. Sve što sam mogla da polomim, ja sam polomila, vozač je poginuo na licu mesta. Godinu dana sam bila u bolnici, imala sam 8 operacija. Butna kost mi je bila skroz smrvljena, nisu mogli da mi stave šipku. Tada sam gledala "Zvezde Granda", u toj sezoni su učestvovali Tanja Savić i Bane Mojićević i ja sam maštala da kad se oporavim da ću i ja tako. 2004. sam imala udes, 2005 sam izašla iz bolnice, a kad sam batalila štake i prohodala samostalno, odmah sam se prijavila. Bila sam željna i života i svega. Najlakše je uperiti prst u nekoga, a ne znaš ništa o njemu... Nekad gledam rijaliti i pomislim kako oni mogu da imaju svoje ime i prezime, a ja ne mogu. Po čemu su oni to poznati. Ja sam se valjda takmičila u "Zvezdama Granda".

Nedavno se pisalo da ste imali tešku bolest.

- Imala sam unikatni karcicnom, jedna jedina u Srbiji. 40 lekara me pregledalo, to niko nije video u praksi. Od milion žena možda ima 5, ali i to sam preživela. To moje okruženje nije znalo, prolazila sam sama. Sve sam podnela junački i stojički. Išla sam sa biopsije na nastup.



Autor: N.B.