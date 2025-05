MOŽE DA GA NE POZNAJE, ALI MORA DA ZNA... Evo kako poznata pevačica komentariše odnos Vojaža i Đoleta Đoganija, jedna stvar ju je začudila

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Goga Sekulić progovorila o privatnom životu i karijeri, a dotakla se i svojih kolega.

- Ja sam inače poznata da ne spavam dugo i da nemam problem da ustanem rano. Doputovala sam iz Sarajeva, dočekao me je tata sa sinom i idemo u šetnju, mora da se radi. Kolege mi se uglavnom javljaju na aerodromu, sad nosim naočare, neki mi zamere kad im se ne javim - rekla je Goga, a na pitanje da prokomentariše to što je Vojaž rekao da ne poznaje Đoleta Đoganija, imala je sledeći odgovor:

- Može da ga ne poznaje, ali mora da zna ko je on, starije kolege se poštuju, ti klinci su non-stop onlajn, baš me čudi, on je kulturan dečko - rekla je Goga, pa nastavila:

- Smršala sam 15 kilograma, ali neću da vam kažem kako, jedna gospođa mi pomaže da budem raketa do leta i još idem dole, a zamislite kad se doteram - dodala je pevačica.

Smršala 15 kilograma bez velike muke

Podsetimo, pevačica Goga Sekulić kaže da je uspela da smrša 15 kilograma bez velike muke i dijete, a ključna stvar za to bili su naporni treninzi. Naime, pevačica nije krila da voli da uživa u slatkišima i da je hedonista kad je hrana u pitanju, te je to imalo svoj danak.

- Gojila sam se zato što sam uživala u životu, hrani i slatkišima. Višak kilograma sam imala i u periodima kad sam bila pod velikim stresom. Nekoliko puta sam se gojila i mršavila. Međutim, kad pomislim na svog sina, odmah shvatim da zbog njega moram da budem zdrava - rekla je jednom prilikom Goga, pa je potom dodala:

- Vasilije Andrej je bio moja motivacija da sredim izgled i pravilno se hranim.

Autor: M.K.