I dalje misli da je on čovek njenog života! Pevačica progovorila o raskidu, otkrila sve: Želela sam da bude otac moje dece, ali...

Pevačica Sara Reljić ne krije da joj je nakon jedne veze srce bilo slomljeno, a o raskidu je javno govorila.

Kako je istakla, u njemu je videla oca svog deteta, međutim, došlo je do kraha njihove ljubavi.

- Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno - objasnila je pevačica za "Grand".

Sara je otkrila čime je taj momak uspeo da osvoji njeno srce.

- Em što ima ono nešto, em što je imao sve kvalitete koje sam ja volela, ali prosto iz nekih razloga to nije uspelo. Ajde na stranu to što je lep i zgodan, nego je muškarac koji je ambiciozan i koji će sve da da na svetu da te vidi, da prođe pola sveta da bi došao da te vidi - rekla je ona, a zatim dodala da li je daljina kriva za prekid ljubavi:

- Nije daljina, neke druge stvari su u pitanju. Ali, mene iskreno nije stid da kažem da mislim da je to bio čovek mog života, ali ja sam to jednostavno pustila.

Sara je priznala da je u njemu videla oca svoje dece.

- Definitivno sam razmišljala kad sam bila sa njim. Razmišljala sam o porodici, deci, o braku, o svemu živom. A sad ništa stvarno, ako mi ne naiđe neko sa kim bih stvarno želela to, jer nisam stvarno osoba koja bi radila te stvari po svaku cenu. Kada želiš sa nekim da imaš decu i kad gledaš nekog kao oca svoje dece, kao osobu koja je tu uz tebe u svemu, daje oslonac, da deca odrastaju u mnogo velikoj ljubavi i zdravom okruženju, onda može. A, ako ne postoje ti uslovi, onda radije ne bih radila neke stvari po svaku cenu - iskrena je bila Sara.

Inače, Sara je nedavno otkrila da ju je jedan bivši dečko prevario.

Autor: N.B.