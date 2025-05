Svi bi da budu kao Ćana: Pevač napravio haos na privatnom veselju, zapevao iz kamiona, a snimak postao viralan (VIDEO)

Teško da će se ikada zaboraviti trenutak kada pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, dolazi na veselje u kamionu. Ovaj snimak postao je brzo viralan, pa je tako preplavio mreže.

Po ugledu na nju njen kolega Radosav Begović Roki odlučio se za isti scenario, pa je okupljene na slavlju pozdravio upravo iz kabine ovog teškaša.

Kada je stigao ispred šatora u kome se održavalo veselje, pevača su dočekali domaćini koji su ga častili bakšišom.

Ćana se na brojnim veseljima pojavljivala u najrazličitijim izdanjima, stizala je gotovo svim mogućim prevoznim sredstvima, a jednom prilikom je otkrila kako lično doživljava slavlja na kojima nastupa i na kojima gotovo uvek pravi scene za pamćenje.

- Nekako su ljudi zavoleli te moje dolaske na veselja gde me pozovu. Ja to originalno i svim srcem radim. I sama pripremam za to, mene adrenalin puca baš pred nastup od želje da to sve izgleda onako kako su oni zamislili – objasnila je pevačica koja je postala sinonim za dobar provod.

Njeni nesvakidašnji dolasci na nastupe postali su viralni, a Ćana je otkrila i kako joj polazi za rukom da uvek bude inovativna.

- Mi to usaglasimo zajedno, a što se tiče dolaska kamionom, to nije bila moja ideja, već od organizatora veselja koji su vlasnici firme sa tim vozilima. Generalno ja ljudima pripomognem u onome šta može tehnički da se izvede. Jer imaju nekada i zahteve koji nisu tehnički izvodljivi, ali smo uglavnom do sada pravili kompromis na obostrano zadovoljstvo. Meni je cilj da slavljenici budu zadovoljni, naravno ukoliko to ne urušava moje ime i mene kao ličnost – objasnila je Ćana.

Autor: N.B.