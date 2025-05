ŽELELI SU DA ME LOŠE PREDSTAVE I USPELI SU! Milena Ćeranić progovorila o saradnicima i karijeri: Pesmu joj napisao Sloba Radanović, a evo kako je došlo do saradnje

Milena Ćeranić je nakon šesnaest godina karijere objavila svoj prvi album "Moj prvi".

Pevačica je organizovala druženje s medijima, pa smo iskoristili priliku da porazgovaramo o novom projektu.

Prošlo je 16 godina od tvog prvog hita "Ne može ljubav da nestane". Šta se desilo za ovo vreme?

- Uh. Kad pominješ tu pesmu, skoro smo moja kuma i ja pričale o njoj. Ja imam pesama za ukupno tri albuma, tu pesmu ne smem ni da računam. Sabotirala sam samu sebe 16 godina. Da ne mogu to finansijski da podnesem, da nemam vremena, da nema pesme, onda nije trenutak i tako razni neki izgovori. Kad nešto želimo i hoćemo, nema izgovora. Vrlo je bitno da ne dozvolimo da mislimo o finansijama i da se sabotiramo nekim negativnim mislima.

Da li si u minusu nakon ovog albuma? Kakvo je stanje na računu?

- Ako imaš neku humanitarnu akciju da organizujemo da mi se pomogne, ne bi mi smetalo uopšte. Samo da je bez vraćanja.

Koliko je ovaj album biografski?

- Biografske su sve pesme. Sve moraju da budu biografske jer drugačije ne bih mogla da ih iznesem. Mora da se doživi svaka reč.U spotu za pesmu "U lošem sam izdominirala" provukla si naslove koji su te pratili ovih godina.

Šta misliš da nisi dobro uradila?

- Nisam ja ništa loše uradila. Bila sam loše viđena zbog pogrešnih koraka, ne samo mojih, već su možda neki želeli da tako budem predstavljena, i uspeli su. U suštini, ne krivim nikoga zbog toga što sam stasala u jakog čoveka. I na najveću mržnju sam reagovala kao pitoma životinja i svima oprostila sve.Osim Banetu Opačiću, Saši Miloševiću i Mikosu Mikeliju, dala si šansu i kolegi Slobi Radanoviću.

Kako je došlo do toga?

- On je pretalentovan. Sedeli smo u društvu jednom zajedno i on mi je rekao: "E, napisaću ti ja jednu pesmu." I rekla sam mu da mi napiše. Prolazilo je vreme, sretali smo se, a mislim da se plašio kad bi me sreo. I onda smo imali neki nastup zajedno, sreli smo se na stepenicama i on kaže: "Jesi spakovala album, imam pesmu za tebe? Mislio sam da je za mene i da je muška, ali nije. Tvoja je." Ja sam to tad čula i dopalo mi se više nego što sam mislila. I eto, tako je došlo do saradnje. Sloba je veoma talentovan.

Damiru Handanoviću si s hitom "Dvadesete gazim" otvorila sva vrata, ljudi iz Grčke koji su ti radili "Nedostajanje moje" posle su radili za Evroviziju. Ti si talična izgleda.

- Hvala što si to rekao jer Damir neće da prizna da sam mu ja bila talična za karijeru. Evo, i ovo s momcima iz Grčke što se desilo... Prvo su radili za mene, pa su tek onda dobili šansu da pišu za predstavnice Grčke na Evroviziji. Talična sam, hteli to saradnici da priznaju ili ne.

Autor: M.K.