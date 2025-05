NE FOLIRAJ SE, NIKO TE NI NE ZOVE: Gocu Lazarević bez pardona izvređala koleginica: Promeni zubara i TUŽI HIRURGA! Odmah dobila BRUTALAN ODGOVOR

Estradom buktio rat!

Folk pevačica Goca Lazarević iznervirala se kad ju je pripadnik sedme sile nedavno upitao o mogućem ulasku u rijaliti, pa je nastao potpuni haos.

- O čemu pričaš ti? Pored "Vidovdana", koji je došao do vrha, nema kud dalje, da ja idem u rijaliti? - kazala je Goca tad prvo, spomenuvši svoj hit.

- Ljudi, možete da pišete o meni šta god hoćete, ja više nemam straha! Šta ja mogu sada da pogrešim? Šta nije u redu? Svi smo mi ljudi, je l' tako? Svi želimo da budemo uspešni u svom poslu, a ja mislim da sam ja uspešna, jer decenije pesama koje se pevaju, dato mi je nešto od Boga... Sve mi je dato, ne moram ništa, mogu sve! Ma, ćao - rekla je bila Goca tada za "Blic".

Njena koleginica Zorica Marković, koja je više puta bila u rijaliti formatima, pobesnela je bila zbog ove izjave.

- Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno - navela je Zorica, spomenuvši Gocinog nekadašnjeg supruga, čuvenog kompozitora.

- Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja! - zaključila je tada Zorica za "Kurir", a onda je Goca otkazala zakazane koncerte i obrazložila svoju odluku u emisiji Ognjena Amidžića.

"Krenuo je linč..."

- Zvali su me mediji, čim čuju da je loše, a sada ću prvi i poslednji put pričati o koncertima. Ljudi znaju kakvu ja karijeru imam, Bog mi je dao talenat, ali ja sam se sklanjala od ljudi i svega što se zove trač i cele estrade i nikom nisam bila intresantna. Bila sam normalna, pevala sam lepe pesme i bila pristojna, a zato i nisam bila intresantna - kazala je Goca, a onda je nastavila:

- Onog momenta kada smo objavili da imamo koncerte, krenuo je medijski linč na mene ničim izazvano da sam kao kvazimodo, da ličim na transvestita, da ličim na Ljubu Aličića, što ja ovo, što ja ono...Ljudi, evo gledate me, ako imam više od 50 godina staža, da li ja vama ličim na kvazimoda ili neko koga treba ogovarati? Njima se to dopalo, krenula je prepisivačka škola. Ja sam rekla timu odmah: "Ne, ja na ovo nisam navikla i ne mogu da podnesem". Gde god da se pojavim, slikaju me da izgledam kao kvazimodo, onda su intervjuisali neke koleginice koje su se izrazile jako loše o meni zato što sam ja rekla da ne bih išla u rijaliti šou. Zar ja u ovim godinama i sa potpuno drugim načinom života ličim na nekoga ko bi išao u rijaliti šou? Sve sam uradila u životu da imam dobar CV.

Goca poručuje besno: "Ne povezujte me sa marginalcima"

Goca se malo potom ponovo dotakla Zorice.

- Ne interesuje me šta ko radi, šta ko peva i šta ko priča. Zanimaju me samo dobronamerni ljudi i moja publika. Oni koji mene prozivaju u najružnijem kontekstu nisu ljudi. Ono što sam ja uradila za 55 godina ne zaslužuje da me povezujete sa marginalcima i pevaljkama - rekla je folkerka, prenosio je "Grand".

