PRVA ISPOVEST DŽEJLE RAMOVIĆ O AFERI SA MARIJOM ŠERIFOVIĆ! Otkrila šta se desilo 2019. godine: Zgadilo mi se... Jednu stvar NAJVIŠE ZAMERA

Džejla Ramović odnela je pobedu na takmičenju „Zvezde Granda“ davne 2019. godine kada joj je mentorka bila Marija Šerifović.

Nakon pobede pevačica je nizala hitove koji su brojali milione pregleda, a nije manjkalo ni nastupa širom regiona i Evrope.

Međutim, dok je Džejla nizala uspehe na poslovnom planu, na privatnom su počele da kruže priče o navodnoj romansi sa svojom mentorkom i pevačicom Marijom Šerifović.

Tada zvezda u usponu, Džejla nije bila spremna da odgovori na mnoga pitanja novinara, dok je sa druge strane Marija vešto izbegavala temu o kojoj se mesecima pisalo. Ipak, čini se da je prošlo taman toliko, da Ramovićeva danas može bez pardona da govori o nezgodnoj situaciji zbog koje je kako je rekla htela u jednom trenutku i da odustane od karijere.

"Vodim se time da ništa ne demantujem"

- Vodim se time da ništa ne demantujem, međutim, sada kada bih vratila vreme mislim da sam mogla drugačije da postupim. Te priče su samo lično meni naštetile, zato što ja nisam znala kako da se nosim s tim u tom trenutku, jer meni je to sve bilo novo – rekla je Džejla, pa nastavila:

- Sada kada vratim vreme, možda bih volela drugačije negde u nekim trenutcima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve je okej. Mislim, ljudi su iskoristili tu situaciju – bila je iskrena Džejla Ramović.Iako se neki pevači vode time da je i loša reklama, dobra reklama, u slučaju Džejle Ramović nije tako.

- Vratilo me je sve to u rikverc, poželela sam u jednom trenutku da se ne bavim ovim poslom i sve mi je to bilo previše. Ne volim tu vrstu marketinga koja je za neke ljude bila protiv mene, za neke „super što da ne, neka se piše“. Neću ni da se osvrćen na stereotipe kako su ljudi u mom gradu gledali na celu situaciju, mene to ne interesuje, zato što ja nisam tog mišljenja. Donekle mi je zgadilo to sve, zgadilo mi je da se bavim muzikom i zgadilo mi je uopšte bilo kakav kontakt sa medijima, sa bilo čim, jer je to stvarno bilo prevezešno svaku meru. I onda sam u jednom trenutku novinarima odgovorila: „Pa, pitajte Mariju, što samo mene“. Zato što čini mi se da ona puno zaštićenija bila. U stvari niko je nikada ništa ni pitao – objasnila je Džejla Ramović.

Na pitanje da li je Marija Šerifović mogla da pevačicu zaštiti kada su glasine postajale sve jače i jače, Džejla je odgovorila da je mogla.

- Pa možda, možda da. Ali eto, ajde, nećemo sad ni pričati šta je moglo da bude – bila je jasna Džejla Ramović.

Autor: M.K.