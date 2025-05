NAŠA PEVAČICA SE PRISETILA ZATVORSKIH DANA: Plašila se za sopstveni život, a evo šta joj je najteže palo

O svojim zatvorskim danima u Australiji pevačica Romana Panić govorila je više puta, a sada je otkrila da planira da jednoga dana o tome napiše knjigu.

Boravak iza rešetaka pokazao joj je da ima snagu koje nije bila svesna, a iako je sve to danas daleko iza nje obećala je sebi da će sve to jednoga dana preneti na papir. Kako je ispričala za domaće medije prvo na šta je pomislila kada se to dogodilo bilo je da će umreti.

- Ne, nisam ja imala suicidne misli, već sam mislila da te uslove života ja neću preživeti. Imali smo da jedemo, nego generalno taj prostor i generalno to što se desilo je za mene bilo. Mislim najteže je bilo zbog moje porodice. Ja nisam verovala da mi se to događa, ja sam se štipala. Svuda po telu i govorila "Ne, ne, nije ovo 100 odsto stvarno. Ovo sam ja upala u neku drugu dimenziju" - kaže Romana, koja se zatvorskih dana najčešće seti dok gleda neki film.

Pevačica priznaje da je najviše brinula da će se nešto desiti njenim članovima porodice, a da ona neće biti tu. To joj je kaže, bilo najteže od svega. Ipak, uspela je da se oporavi i sve prebrodi.

- Ja sam generalno osoba koja ima tu neku jačinu, verovatno i genetsku predispoziciju od dobrog imuniteta pa nadalje. Zato sam ja uvek govorila da je taj moj dijabetes komplikacija, a ne bolest. Zato što mene kad neko pogleda uopšte ne može da veruje da se ja tako s tim nosim. I da nemam nikakvih posledica. Ali isto tako za Australiju, ja se često setim nekih, lepih stvari - kaže Romana i dodaje da su za nju najlepša stvar u Australiji papagaji i generalno flora i fauna Petog kontinenta.

Podsetimo, pevačica Romana Panić i njen tadašnji partner, 2020. godine uhapšeni su u Australiji zbog sumnje da su tokom marta i aprila zloupotrebljavali bankomate i na taj način pljačkali korisnike. Oni su se sumnjičili da su tokom marta i aprila postavili uređaje za snimanje na tri bankomata u Brizbejnu, te da su na taj način prikupili bankovne podatke više od 35 osoba. Romana se nedavno pojavila na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom se sama našalila na svoj račun rekavši da joj je bankomat pojeo karticu.

Autor: M.K.