Isplivali detalji: Pripreme za gala svadbu Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša uveliko u toku: Muzička diva po prvi put će obući venčanicu!

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš su do najsitnijih detalja osmislili svoju svadbu, koja će biti upriličena 29. juna u njihovom porodičnom domu u Krnjači. Ovaj glamurozni događaj, koji će upriličiti nakon 40 godina braka, biće održan u dvorištu pored bazena, pa se uveliko radi na sređivanju svakog kutka kako bi sve izgledalo onako kako su mladenci zamislili.

Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, ispred kuće će biti postavljeni šatori, stolovi i stolice, koji će biti specijalno dekorisani. Takođe, biće ispoštovani svi srpski običaji, a ovih dana muzička diva s ćerkama specijalno bira dekoracije od nekoliko dekoratera, koji donose svoje nacrte.

S obzirom na to da je sve podređeno gostima, supružnici su odlučili da iz dvorišta uklone drvo, čak i dečje igralište s rekvizitima. Fenjeri koji su postavljeni takođe će biti izmešteni. Što se hrane tiče, to će biti prava magija. Oboje su poznati po tome da im je iće i piće veoma važno, tako da će se na meniju naći prava domaća kuhinja, od mezetluka, preko najukusnijih sireva, voća, mesa, raznih đakonija, domaćih pita i naravno nezaobilaznih slatkih poslastica.

Legenda narodne muzike će prvi put u životu obući venčanicu.

- Verujte mi da se ovaj spektakl ne propušta. To će biti prava srpska estradna svadba. Vodi se računa o svakom detalju, ali mogu da vam kažem da će Zorica izgledati prelepo. Svi u kući vredno rade da ovaj dan bude zabeležen kao lepa uspomena porodice koja se ceni, voli i poštuje - priča prijatelj.

Jasno je da će svaki segment biti pažljivo isplaniran: od ekskluzivnog ambijenta, preko impozantne liste gostiju, do zabavnog programa. Pripreme su u punom jeku, a čaršija bruji od spekulacija i uzbuđenja.

Zorica je vrlo rado govorila za medije o veselju:

- Ovo je prvi put da će neko praviti obnavljanje zaveta, a po našem srpskom jeziku se to kaže svadba. Napravićemo pravu feštu. Nama je sada ostalo da ispunjavamo sebi želje jer nismo imali pravu svadbu. Venčali smo se u pet popodne, a ja sam se u pola tri te noći porodila, tako da sam bila mlada koja je imala 100 kilograma. Za moju svežinu, tu je zaslužan Miroljub. Znate, kad imate sreću da se probudite pored nekoga koga volite, to je već dovoljan okidač za ceo dan da bude sve kako treba. A sledeće godine obeležavamo 40 godina braka. On hoće da me ponovo zaprosi, ali možda neću pristati - rekla je ona prošle godine.

Njen suprug, istaknuti estradni umetnik, tada je otkrio koliko dana će ceremonija da traje.

- Trajaće sedam dana i biće veselo i lepo - dodao je instrumentalista, kompozitor i producent.

Ako je suditi po detaljima, ovaj događaj obećava da će ostati upamćen kao jedan od najspektakularnijih ovog leta.

