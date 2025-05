Ko je bio Damir Dokić? Tukao ćerku, pravio skandale, poslednjih godina živeo je povučeno

Vest o smrti Damira Dokića, oca nekadašnje četvrte teniserke sveta Jelene Dokić, potresla je javnost. Preminuo je u 66. godini, a vest su potvrdili Jelena i njen brat Savo.

Damir Dokić bio je najpoznatiji po tome što je pratio i trenirao svoju ćerku tokom njenih najuspešnijih godina u tenisu, ali, javnosti je postao poznat i po nizu kontroverzi koje su obeležile njegov život.

Ćerka Jelena Dokić je 2017. godine u svojoj autobiografskoj knjizi "Neuništiva" iznela teške optužbe protiv oca, navodeći da je tokom detinjstva i profesionalne karijere trpela fizičko i psihičko zlostavljanje.

– Otac mi je često govorio ‘nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti’. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga – navela je Jelena Dokić.

Njena priča dodatno je dospela u centar pažnje 2023. godine kada je najavljen dokumentarni film pod istim nazivom – „Neuništiva“, u kojem su prikazane i ranije nepoznate pojedinosti iz njenog života i odnosa sa ocem.

Takođe, upamćen je po svojoj naravi i incidentima koje je imao na teniskim turnirima. Na US Openu 2000. godine, bacio je komad ribe na zaposlenog u kantini zbog žalbe na visoku cenu, zbog čega je zabranjen na turniru. Pored toga, Na Australijan Openu 2001, tvrdio je da je žreb namešten i bio je zabranjen zbog verbalnog nasilja. U junu 2009. godine, uhapšen je i osuđen na 15 meseci zatvora (kasnije smanjeno na 12) jer je pretio australijskoj ambasadorki u Srbiji bombom ili ručnom granatom.

Damir Dokić poslednjih godina živeo je povučeno, van fokusa javnosti. Njegova smrt usledila je osam godina nakon objavljivanja memoara njegove ćerke i u trenutku kada je njihova porodična priča već bila poznata široj javnosti.

