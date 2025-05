SKUPLJAM PORED KONTEJNERA I KUPUJEM KOD KINEZA! Nada Topčagić zaradila bogatstvo, a kupuje na akciji: Ne stidim se, ne mogu da živim od penzije...

Pevačica Nada Topčagić decenijama je prisutna na javnoj sceni, a iako je zaradila pravo bogatstvo, ona priznaje da kući nosi stvari koje nađe pored kontejnera.

Nada Topčagić je objasnila da sve što nađe na ulici čuva u svom podrumu i da se toga ne stidi.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - rekla je jednom prilikom ona.

Ona poslednjih godina retko nastupa, a kako kaže, ona i suprug žive od izdavanja nekretnina.

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše. Moja sestra živi pedeset godina u Nemačkoj, vraća se u Srbiju da prezimi, jer je tamo teško. Ne žalim se, samo da smo zdravi. Snalazim dobro.

Inače, ona priznaje da garderobu kupuje kod Kineza.

- Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigde ništa da kupim, ako meni to lepo stoji, ako znam to da iznesem. Ti možeš da obučeš ne znam šta skupoceno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš da izneseš i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari - rekla je pevačica i dodala:

- Svi me pitaju zašto posle toliko godina razmišljam? E pa baš zato. Posle toliko godina ja moram da razmišljam šta ću da obučem. Vrlo je bitno šta ćeš obući, kako da izgledaš posebno. Brzo se ja spremim, šminkam se sama, pomažu mi prijatelji, ali ipak sve osmišljavam ja.

Autor: M.K.