MILICA TODOROVIĆ RADI JEDNU STVAR KAD ODE NA GROBLJE! Evo zbog čega ovo mesto redovno posećuje, praktikuje jedan ritual: Ne volim tamo da plačem...

Naša pevačica Milica Todorović izgubila je i babu i dedu, o čemu je javno govorila, a sada je objasnila da na groblju redovno "priča" sa njima, kada ode na to mesto.

Milica je iskreno govorila o tome koliko joj fale, ali i da ima mali ritual.

- Mnogo sam bila vezana za baku i deku i ja sam sanjala dedu sedam dana nakon što je umro.

- Došao mi je u san da me zagarli poljubi i ja sam to zaista osetila u snu kao da je on prisutan. Skupljao je neki veš sa žice i ja ga pitam: “Deda po šta si došao?”, on je meni tada rekao: “Pa baba mi nije nešto spakovala” i ja pitam dedu: “Dobro, a kako ti je tamo?”, a on kaže: “Pa onako, ništa specijalno”. I ja pitam babu sutradan: “Baba je l si ti spakovala dedi to, to, to?” i kaže ona: “Ju sine otkud ti to znaš da ja to nisam spakovala?”. Tako da tu sam se uverila da zaista postoji neka viša sila, nešto što ne može da se objasni i da su ti ljudi koje smo izgubili, da su nekako uvek tu sa nama - rekla je pevačica ranije za Blic, pa je dodala:

- Kad odem u Kruševac, ja se tako ispričam sa njima. Ja ne volim da odem na groblje i da plačem i da tugujem, ja svom dedi pevam. On je voleo jednu pesmu.

Autor: M.K.