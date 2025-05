ŠIPKA OD 70 KG JE SKLIZNULA NA MOJ VRAT! Zvezda Granda povređena tokom nezgode, zamolila pratioce za pomoć: Nosim kragnu i primam injekcije (FOTO)

Pevačica Anja Anđelić doživela je nezgodu prilikom koje je povređena.

Ona je tokom treninga u teretani zadobila povredu, a sada se oglasila na svom Instagram profilu. Anja zamolila ih je da joj pratioci preporuče dobrog lekara ili kiropraktičara, a na slikama koje je objavila na pomenutoj mreži vidimo je sa kragnom.

– Pa inače treniram 4-5 nedeljno sa velikim kilažama, ali eto momenat dekoncentracije. Radila sam čučanj sa šipkom od 70 kilograma i samo je skliznula i povredila vratni deo leđa, to jest pršljen. Sva sreća nije naprsnuće, ali moraću da nosim kragnu par dana, primam injekcije i obavezno mirovanje – rekla je ona.

Brojne javne ličnosti odlučile su da odu na operaciju želuca kako bi skinuli višak kilogram, a među njima je i pevačica Anja Anđelić. Ona je nakon operacije uspela da smrša 60 kilograma.

- Sama ta pomisao da se treba izboriti sa okolinom i da se uprkos tome odlučiš za sve to, nije mala stvar. Iz mog ličnog primera, imam sve najbolje. Ja sam zadovoljna i srećna i to je najbolja odluka u mom životu. Ja sam se baš dosta raspitivala, ali mi je bilo najsigurnije da to uradim u svojoj zemlji. Dosta sam istraživala o tome pre same odluke. Išla sam na dosta pregleda, kod različitih lekara, dok nisam odlučila gde želim da idem. Svakako, ova odluka ne treba da se donosi preko noći - rekla je pevačica i objasnila da sama procedura nije jednostavna.

- Morate prelaziti određeni BMI, morate prelaziti i određenu granicu sa težinom, ukoliko ste bolesni, to je onda tek alarmantno i jedan je od razloga zbog čega se neko treba odlučiti na ovakav poduhvat.

Autor: M.K.