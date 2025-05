Komšije otkrile šta se danima dešavalo na Kosmaju posle Merimine smrti: Viđamo ih da dolaze... (FOTO)

Merima Njegomir preminula je pre četiri i po godine, a uspomena na nju ne bledi. U to se uverila naša ekipa kad je posetila naselje u podnožju Kosmaja gde se nalazi vikendica legendarne pevačice, u kojoj je uživala i leti i zimi.

Čim smo stigli na adresu, spazili smo da pogled puca na Šumadiju.

Ispred kuće pokojne pevačice bio je parkiran automobil, pa smo pomislili da je neko od članova familije bio tu. Pokucali smo, ali niko nije otvarao. Zato smo porazgovarali s komšilukom, koji se i danas rado seti svoje nekadašnje komšinice. O njoj svi imaju samo reči hvale.

Ljubazni meštanin, koji nam se predstavio kao čika Zoki, kaže da je s velikim zadovoljstvom poznavao Merimu.

- Znam otkako su zidali kuću, pa opremali, pa koncerti, iha..., mnogo toga, dušo draga. To je bila žena, domaćica, ovde je najviše volela da dolazi. Pa kad zapeva, drveće u šumi se njiše. Žao mi je što nije više tako. Bila je čast poznavati je bar i kao komšija - kaže ovaj meštanin, koji je kazao da se nije sredio za slikanje, pa smo to ispoštovali.

Preko puta kuće Merime Njegomir je restoran. Tamo je često odlazila i ostavila jak utisak na konobare i na gazde. Ipak, najzanimljiviju priču nam je ispričao još jedan meštanin, koji je došao na ručak.

- Merima?! Kad je umrla, slavuj je sedam dana stajao i pevao svako jutro s krova njene kuće. To vam je živa istina. Evo, tu odmah pored je i kuća pevača Ivana Milinkovića, to su dve kuće koje imaju najlepši pogled u ovom kraju. Ne znam šta da kažem... Viđao sam je, uvek se komšiluku javljala ljubazno, svirne iz kola kad prolazi, ali ne mogu da kažem da smo išli jedno kod drugog na kafu. Sad viđam ćerke i unuke, dolaze svi tu, šta će deca, čuvaju uspomenu na roditelja. Tako i treba. Ovo je ovde raj i Merima je sigurno uživala - zaključuje on.

U blizini se nalazi manastir Tresije, pravoslavni muški manastir koji pripada Eparhiji šumadijskoj Srpske pravoslavne crkve, u koji je čuvena pevačica često odlazila na liturgiju za života.

Merima je jednom prilikom ugostila novinare u svojoj vikendici. Istakla je da joj je najlepše to što su zidovi stakleni te može svakodnevno da uživa u pogledu. Nažalost, nedugo potom se razbolela i tu bitku je izgubila 20. novembra 2021. godine.

