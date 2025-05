Susedi u Splitu pevačicu Jelenu Rozgu sve ređe viđaju u njenom stanu i nadaju se svadbenim zvonima sa Ivanom Huljićem, kojeg su obožavali i kada su prvi put bili par.

Priča oko udaje Jelene Rozge i Ivana Huljića, sina Tončija Huljića, prekinuta je njenom izjavom da je za svadbu još rano.Jelena, kao što se ranije pisalo, živi u ne tako popularnom delu Splita kada su javne ličnosti u pitanju.

Nakon što je napustila porodični dom, kupila je stan u naselju Brda. Radnički deo ovog grada odiše romantikom, u njemu su uglavnom starosedeoci i mnogobrojne zanatske radnje. Jelenina zgrada je nova i odudara od ostalih u komšiluku. Komšije je obožavaju.

- Jela je prava Dalmatinka, vedra, nasmejana i energična. Nikada oko nje skandala nije bilo. Vidite i sami u kome delu Splita živi, a svi ovi što imaju i manje novac od nje nabili su se u elitni deo. Ovo mesto ima dušu, a ona je prava umetnica i nežna duša. Svi je ovde volimo i navijamo za tu ljubav sa Ivanom. Ranije kada su bili zajedno, viđali smo ga često i bilo nam je krivo što su raskinuli - rekla nam je nedavno jedna starija gospođa, koju smo pitali na koga misli kada kaže "mi".

- Nas nekoliko komšinica, mi smo naše vreme proživeli, sada živimo tuđe živote - rekla je kroz osmeh. Šarmantna gospođa istakla je tad da Jelenu doživljavaju kao svoju i da su ponosni što im je komšinica:

- Retko ćete je videti tokom dana, ona predveče izađe da prošeta psa sa kačketom na glavi i u trenerci ili helankama. Nije vam ona od te sorte da se šminka i glumi zvezdu. Prošeta ulicama, priča na telefon. Videli smo je sa Ivanom tu u prodavnici, dolazi on kod nje, ali mislim da je ona više kod Huljića ovog puta.Devojke koje žive u kućama iznad Jelenine zgrade su rekle da navijaju za tu ljubav.

- Jelena i Ivan su super par, neopterećen popularnošću. On je šmeker. Uvek je važio za privlačnog gradskog momka. Nama ona i Hauser nisu bili jedno za drugo, ali sa Ivanom je drugačije. Hauser je bio nadobudan. Drugarica mi je rekla da se Jelena iznervirala što se saznalo da su zajedno, ali mi smo znali dosta ranije jer smo ih viđali u kraju. Verujem da će tu biti svadbe, bilo bi lepo, ali će oni to obaviti u tajnosti - rekla je Ivana.

Vinka je medijska ekipa srela u ulici gde Jelena često pazari:

- Ona svrati po neke osnovne namirnice, ali nije ranoranilac, pa ćete je retko videti na pijaci. Viđamo je na biciklu, spusti se često do mora. Ivana viđamo sa njom, znam da su obnovili vezu. Sve se to zna, ali baš da li je došlo do toga da prave svadbu ne znam.Mama joj je bila stroga, a tata je razmazio

U obližnjoj prodavnici su nam tom prilikom rekli da poznaju Jelenine roditelje.

- Kao dete je bila nemirna i tu energiju i sada ima. Mama joj je bila stroga, a tati je bila mezimica, pa ju je razmazio. Išla je na balet i svi su joj predviđali da će imati uspešnu tu karijeru, niko se nije nadao pevanju. Ne znam da li su je roditelji podržali da napusti balet i okrene se muzici, ali verujem da su ponosni danas šta je sve postigla, a da je ostala normalna. Mama joj je prava dama, Jelena je od nje nasledila lepotu - kazala je komšinica Mara.

Autor: M.K.