ŠOK: Slavica Ćukteraš javno priznala da je koristila aplikaciju za upoznavanje, Milena Ćeranić ostala zatečena njenom izjavom!

Sukob mišljenja!

U toku emisije ''Amidži šou'', pokrenula se tema o društevim mrežama za upoznavanje, te je pevačica Slavica Ćukteraš istakla da je tu aplikaciju koristila, na šta je njena goleginica Milena Ćeranić začuđeno odreagovala.

Da li li imaš Tinder?

- Ne znam ko za vreme Korone nije instalirao tu aplikaciju - kazala je Slavica, na šta se nadovezala Milena.

- Ti to koristiš? Ja ni tik-tok nemam. Ja nikada to nisam imala. Nisam do skoro znala ni u potpunosti kako se Instagram koristi - dodala je Milena.

Koje osobine ne bi volela da prepoznaš kod svoje ćerke?

- Ima ih sve, sad je već kasno za to.

