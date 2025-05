KATARINA ŽIVKOVIĆ POKAZALA SINA: Ponosna mama ne skida osmeh s lica (FOTO)

Pevačica podelila emotivnu fotografiju sa sinom Stefanom.

Naime, pevačica svoj emotivan život ne želi da eksponira u javnosti, kao ni partnera sa kojim je dobila naslednika, a sada je oduševila mnoge kada je objavila fotografiju sa sinom kog drži u naručju.

Katarina nije skidala osmeh, a mali Stefan je grlio majku.

Podsetimo, Kaća je nedavno na svet donela sina Stefana, a sada je progovorila o teškom periodu i borbi za potomstvo.

- Dve godine sam se borila za potomstvo. Nisam javno govorila o ovome, ali moram biti iskrena jer možda nekome može da pomogne. To su bile dve godine mog pakla. Kada nemate nikakav problem, a ono što najviše želite ne ide, ne možete da dobijete, a konstantno dobijate pitanja... Spas sam tražila u nekim drugim stvarima, putovanjima, poslu... Nisu znali koliko patim i koliko sam želela da se ostvarim kao majka, ništa drugo to nije moglo da nadomesti. Mislim, da mi se to nije desilo, da bih mogla normalno da nastavim sa životom. To je zaista duga i teška priča. Žena je ta koja bar jednom mesečno doživljava razočarenja, koja je uvek kriva i kad nije... Išla sam i kod psihologa, tražila sam godinama krivca, u majci, u partneru, u sebi, a srž mog osećanja je bilo to što ne mogu da ostanem trudna. Najgora borba je bila sa ljudima, otkud vam pravo da me nazivate sebičnom, da me pitate... Nisam komentarisala ništa, pa je ispalo da sam karijerista sebični... A mene je samo jako bolelo da pričam o tome - rekla je pevačica.

Autor: M.K.