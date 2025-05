ŽELIM DA ZNAŠ... Ćerka Saše Popovića objavila jaku poruku, napisala dve rečenice koje ODZVANJAJU

Nakon smrti Saše Popovića, njegova ćerka se na društvenim mrežama oglasila emotivnim rečima.

Ćerka Saše Popovića u Suzane Jovanović nikada nije volela da se eksponira u javnosti, a nakon porodične tragedije se ne odvaja od majke, koja joj je najveća podrška. Aleksandra Popović pored toga što ne voli svetla reflektora, nije toliko ni aktivna na društvenim mrežama. Iako se oglasi iz porodične vile, onda je to obično fotografija sa kućnim ljubimcima.

Ono što je mnogima promaklo, je njena poruka koja intrigira. U opisu njenog Instagrama stoje dve rečenice koje su napisane "gotik" stilom i na engleskom jeziku.

- Želim da znaš da je nekome stalo, Ne meni, ali nekome... ("I want you to know that someone cares. Not me, but someone.) - stoji u opisu njenog profila.

Mnogi su se pitali kome je uputila ove reči, što je za sada misterija. Inače, pored ove rečenice je ona jedino istakla da se bavi manikirom i pedikirom i da je 1999. godište.Inače, iako joj je otac ostavio pravo bogatstvo, ona se trudi da sama zaradi svaki dinar, pa je pokrenula i svoj biznis.

"Teško je znati da mu više nikada neću čuti glas"

Nakon smrti Saše Popovića, njegova ćerka se na društvenim mrežama oglasila emotivnim rečima.Aleksandra Popović zahvalila se svima na podršci koju joj pružaju u ovom teškom periodu, nakon smrti oca Saše Popovića.

- Čitam sve vaše poruke svaki dan i vidim da je mnogo vas izgubilo neku voljenu osobu. Kao što je vaše srce sa mnom sada, tako je i moje sa vama. Nije lako nikome, bilo da ste danas izgubili nekoga, pre nekoliko meseci ili godina. Sada razumem bolje nego ikada šta znači izgubiti nekoga. Izgubiti stub porodice, oca, supruga, prijatelja.... Nadam se da se svi dobro držite iako je teško, znajući da više nikada nećete videti tu osobu u ovom životu i čuti im glas ponovo i zagrliti ih još samo jedan, poslednji put. Kao što sam rekla u prethodnoj izjavi - Nemojte ih žaliti što su umrli, nego ih slavite što su živeli i bili deo vaših života. Naši roditelji su naši heroji. Ja sam ponosna na svog oca i na sve šti je stvorio i ostavio za sebe i koliko se hrabro borio do samog kraja - napisala je ona na Instagramu i dodala:

- Smrt nije uvek neprijatelj. Ponekad je kao stari prijatelj koji vas čeka u senci iza ugla, da nas jednog dana pozdravi i dočeka raširenih ruku i toplim zagrljajem.

