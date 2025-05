USIJAO SVE MREŽE! Nakon potpune dominacije na Evrovizijskoj sceni, Bejbi Lazanja otkrio šta radi, ovo je sve nasmejalo (VIDEO)

Evrovizija 2025. godine u Bazelu nije samo bila spektakl muzike, već i prava eksplozija inovacija na sceni. Najveći trenutak večeri bez sumnje je bio revijalni nastup popularnih muzičara Bejbi Lazanje i Karija, koji su ujedinili žanrove, energiju i odvažnost u performansu koji je publiku ostavio bez daha.

Bejbi Lazanja, poznat po svom eklektičnom muzičkom stilu, spajajući elemente popa, elektronike i R&B-a, zajedno sa Karijem, koji je poznat po svom specifičnom načinu izvođenja trap i hip-hop muzike, stvorili su savršen spoj za Evroviziju. Njihov nastup nije bio samo muzička numera, već prava vizuelna i zvučna avantura.

Nastup koji pomera granice

Scena je bila dizajnirana da odražava duhovitost i kreativnost koju Bejbi Lazanja i Kari donose u muziku. Nastup je počeo Bejbi Lazanja svojim hitom "Rim Tim Dagi Dim", a sa njim se prepletao Karija sa svojim megaregionalnim hitom "Cha Cha", što je publiku ostavilo bez teksta. Nakon nekoliko preplitanja, njih dvojica su u ovoj "bitki" na Evrovizijskoj sceni izveli svoju duetsku numeru koja nosi naziv "Eurodab".

Nastup je započeo introspektivnom baladom u kojem je Bejbi Lazanja svoj emotivni vokal savršeno upotpunila Karijevim oštrim ritmovima. Iako su svi čekali da čuju njihov singl "Novi Svet", nastup je bio mnogo više od toga. Kombinacija digitalnih projekcija, svetlosnih efekata i savremenog koreografskog nastupa donela je osjećaj futurizma i apstraktne umetnosti na najveći muzički festival u Evropi.

Bejbi Lazanja nasmejao sve video snimkom

Predstavnik Hrvatske koji je 2024. godine na Evrovizijskoj sceni u Malmeu osvojio srca širom Evrope, ali i naše zemlje, sada je samo dan nakon ovog nastupa sa Karijem u Bazelu objavio video snimak koji kruži mrežama.

Naime, on je usnimio deo svoje svakodnevnice, a samo dan nakon Evrovizije morao je da se vrati u rodnu Hrvatsku gde ga je sačekao potpuni šok. On je usnimio kako skuplja izmet svoje mačke a njegov opis na video snimku nasmejao je čitav region, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Privatni život

Bejbi Lazanja, čije je pravo ime Marko Purišić, rođen je u Umagu 1995, a iza sebe ima dugu karijeru kao pevač, tekstopisac, kompozitor, gitarista i muzički producent. Solo karijeru započeo je pretprošle godine, nakon što je godinama bio član benda Mantra, a uglavnom se trudi da se ne eksponira previše u javnosti, osim onoliko koliko priroda njegovog posla zahteva. Bejbi Lazanja važi za miljenika devojka, ali je on na njihovu žalost odavno zauzet – već dugo je u skladnoj vezi s godinu dana mlađom Elizabetom Ružić. Ona živi u Kašteliru, gde radi u porodičnoj firmi, a hrvatski mediji pisali su da se bavi video produkcijom i art fotografijom. Marko i ona imali su priliku često da sarađuju u multimedijalnim projektima koji imaju cilj da promovišu njihovu rodnu Istru.

Autor: Nikola Žugić