KUKU, CRNI MILANE! Glumac posle razvoda živi na Vračaru, komšije RAZVEZALE JEZIK: Izgleda USAMLJENO, ŽENE NE...

Voditelj Milan Kalinić je, posle razvoda od žene Sandre, iznajmio stan na Vračaru u kom od prošle godine živi.

Komšije Milana Kalinića iz zgrade naveli su kako izgleda njegova svakodnevica nakon razvoda i preseljenja u novi stan. Milan navodno stalno parkira vozilo nepropisno u centru grada i zamaskira registarske tablice izolir trakom kako bi izbegao kaznu.

- Viđamo ga, odskora je tu. Izlazi najčešće ujutru i popodne, kako bi otišao po decu na Voždovac i odvezao ih u školu i na treninge - rekao je nedavno komšija.

- Inače, izgleda prilično usamljeno. Nema nikakvih žena da privodi u stan. Deluje mi da mu je vrlo neprijatno zbog svega što se o njemu piše posle razvoda, pa se krije od nas. Deca ponekad prespavaju kod njega, deluje mi kao brižan otac - dodao je isti Milanov sused, pisao je "Kurir".

Milan se iselio iz stana, krah braka se desio odavno

Vest da se Milan Kalinić razvodi od žene posle čak 18 godina braka šokirala je mnoge. Njih dvoje bili su u braku od 2006. godine, a u braku su dobili dvoje dece.

Kako ističe izvor bliskog Kaliniću, Sandra i on rešili su da stave tačku na svoj brak još početkom ove godine, kada su rešili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem. On je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, u kom su godinama živeli, pa je odmah započeo sa traženjem nove nekretnine za sebe.

U međuvremenu, Milan se preselio u stan kod svoje majke Bobe Kojović, sa kojom je u poslednje vreme opet nerazdvojan.

Kalinić je, inače, nedavno u javnost izneo privatne detalje, o kojima pre nije pričao. Milan je tad otkrio kako je izgledalo kad je njegova sad već bivša žena došla na jednu utakmicu sa njim.

Kalinić je veliki fan sporta, a na pomenutoj utakmici je bio i Sandrin otac.

- Prva utakmica u životu na koju mi je došla žena, zajedno sa mojim tastom dragim, sa njenim ocem... To je takav derbi, ljudi, da je morala, verujte mi, da dođe žandarmerija. I bilo je dosta ljudi, bilo je sigurno 500, 1.000 ljudi, sve navijači! - rekao je prvo Milan.

- Kreće u jednom trenutku: "J***mo ti ženu, Milane". I to bruji! I moj tast ovako, među njima, oni nemaju pojma... Gleda, gleda, gleda... To bruji, Sandra umire od smeha, on sluša... I samo tast u jednom momentu kaže: "Izgleda da te ovi dobro poznaju" (smeh) - zaključio je Milan Kalinić za "Unu", u svom stilu.

Autor: Nikola Žugić