Nisam se snašla u politici: Nevena Models progovorila o poslu u kineskoj robnoj kući, pa otkrila kako preživljava mesec

Bivšu članicu grupe Models i poslanicu, Nevenu Stamenković ekipa Telegrafa usnimila je na novom radnom mestu u kineskoj robnoj kući.

Nevena Stamenković, zvučno ime koje se povezuje uz grupu popularnih Modelsica, sada radi "sasvim običan posao" na kojem se zaposlila pre meseca dana.

Ekipa jednog medija slučajno je naletela na Nevenu, koja samo što je započela smenu. Nasmejana, u uskoj haljini u kojoj je doslovno "pucala" i u kojoj je istakla svoje zavidne atribute.

Kako ističe, od stare slave se ne živi, a ona je živ primer za to. Otkrila je i kako je došlo do toga da zatraži posao.

- Nije tačno, evo ja sam živi primer za to, potreban mi je bio posao, došla sam, obratila se gospođi koja mi je sada šefica. Odmah su me primili, super sarađujemo za sada, ja sam jednostavno jedna prirodna žena iz naroda, tako da, u svakom poslu mi se čini da sam se snašla - rekla je i otkrila da li su je prepoznali:

- Mislim da me nisu odmah prepoznali, čak ja nisam htela ništa da pričam i kasnije su otkrili da sam poznata i sada su ponosni na to. Super funkcionišemo.

Kupci je, ističe, uglavnom prepoznaju i "čudno" zagledaju, a pitaju je samo jedno.

- Prepoznaju me i malo im je čudno moram da priznam, ali Bože moj, svaki posao je za ljude, tako da, sve super. Prilaze, naravno. Ne pitaju me ništa o privatnom životu, pitaju me neka normalna pitanja za garderobu, gde se šta nalazi, u vezi posla samo.

Nevena što se tiče fizičkog izgleda, nikad bolje nije "stajala", a pomenula je i plastične operacije i korekcije.

- Hvala, ništa nisam operisala, baš sam prirodna, onakva kakva sam bila. Trudila sam i da ostanem prirodna. Ne znam, ne znam, ja nemam takav osećaj, osećam se skroz obično - dodala je.

Ističe da je za ženu najbitnije da ima svoj "dinar" i da bude nezavisna, a što se tiče planova, ima ih.

-Naravno i to je najbitnije, imati svoj dinar, svoj posao. Super su reagovali, rekli su "bravo Nevena", baš su bili pozitivno oduševljeni - priča Nevena i dodaje:

- Možda, možda kasnije, ali za sada sam ovde, ovde radim. To ne planiram, izašla sam iz estrade, sada živim jedan skroman i povučen život i ne planiram da se vraćam na estradi.

Otkrila je i da li od plate prodavačice može da preživi mesec.

- Može, ja živim super. Meni tata plaća sve troškove, a ja koristim ovaj novac koji zaradim ovde samo za sebe, za svoje krpice. Meni je super - ističe ona.

Misli da je svoju slavu mogla da iskoristi na bolji način, ali se nije pokajala, jer se ne snalazi ni u politici, kao ni na estradi.

- Ne može, to je sve prošlo, od toga nemamo ništa.Da sam pametnije iskoristila, možda bih sada bila ulta poznata i popularana. Ja sam jedna prirodna, normalna žena. Nisam se snašla ni u politici, ja sam pre emotivna za to, nisam ni za estradu, tako da mi je ovo sada super.

Posle burnog perioda, priznaje da ima i simpatiju.

- Što se tiče ljubavnog život, imam simpatiju. Videćemo šta će biti od svega toga, neću ništa da otkrivam pošto još ništa nisam započela.

Ne stidi se svog posla, ali ni priznanja da i sama kupuje kod kineza.

- Naravno da kupujem, ova haljina je odavde. Ne mora da bude sve brendirano i skupo, potrebno je samo malo stila i to je to - istakla je na kraju.

Autor: Nikola Žugić