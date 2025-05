PAPARACO! Nataša Đorđević s bivšim proživela PAKAO, hteo da je istera s puta kolima, a sada u javnosti šeta NOVOG MUŽA (FOTO)

Naša pevačica Zorana Simeunović i njen 30 godina stariji suprug kompozitor Zoran Simeunović nedavno su proslavili prvi rođendan i krštenje ćerke Jovane, na koje se sjatilo skoro pola estrade.

Kako se ekipa emisije "Paparaco lov" našla na licu mesta, kadrove koje su oni usnimili, nekima su i promakli. Naime, među zvanicama našli su se: Vesna i Đole Đogani, Mile Kitić, Nataša Đorđević, Snežana Đurišić i njen dečko Vanja, kao i mnoge druge kolege.

No, međutim, naša pevačica Nataša Đorđević nije došla sama, već je došla u društvu svog partnera, tačnije supruga Peđe Mandića, od kog se, kako prenosi emisija "Paparaco lov", nije odvojila. On je sve vreme brinuo da njegovoj lepšoj polovini ništa ne zafali tokom večeri.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u galeriji ispod:

Podsetimo, Nataša je pre nekoliko godina za medije govorila o paklenoj večeri koju je proživela zbog bivšeg muža, kako prenosi Blic.rs.

- Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom - rekla je Nataša pre nekoliko godina.

- Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu - ispričala je za medije 2010. godine. Cela situacija joj je veoma teško pala zbog činjenice da sa pomenutim čovekom ima sina.

Autor: Nikola Žugić