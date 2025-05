Nina Badrić se suočila sa komšijom iz pakla koji ju je tužio zbog KLEVETE! Evo koju kaznu traži za pevačicu... Osećala sam se jadno i prljavo

Hrvatski preduzetnik traži od sudije da Ninu Badrić kazni sa 650 dnevnih dohodaka zbog klevete

Iako dele kvadrate zajedničkih prostorija kao suvlasnici jedne zgrade u centru Zagreba i stoga se s vremena na vreme sretnu na stepeništu, pevačica Nina Badrić i njen komšija A. S. ovih dana imali su i neposredan susret u sudnici Osnovnog krivičnog suda u Zagrebu.

Povod za to pravno suočavanje je privatna tužba koju je komšija, inače preduzetnik, podneo protiv Badrićeve. On od suda traži da je proglasi krivom i kazni sa 650 dnevnih dohodaka jer se u septembru 2023. osetio oklevetan i uvređen kada ga je pevačica na društvenim mrežama nazvala „komšijom iz pakla“ zbog koga je, kako je tvrdila, danima bila bez vode. On tvrdi da mu je time narušila čast i ugled, i u tužbi negira sve optužbe - tvrdi da nije izazvao nikakvu poplavu niti joj je uskratio vodu.

Na pitanje sudije da li je razumela svoja prava, sadržaj tužbe i kako se izjašnjava o krivici, Badrićeva je rekla da je sve razumela i potpuno odbacila bilo kakvu krivicu.

- Iznenađena sam što sam ja okrivljena jer sam upravo ja u ovoj priči jedina žrtva. Mesec i po dana sam živela u centru Zagreba bez osnovnog prava – prava na vodu. I sve to zbog loših odnosa A. S. sa stanarima zgrade u koju sam se doselila među poslednjima, a sa svima imam odlične odnose. Komšije su me upozorile na njega, iako sam ga u početku smatrala simpatičnim starijim čovekom koji je bio ljubazan. Ostala sam bez vode jer je on imao problem sa komšijom ispod kog mu je navodno poplavio stan, odnosno advokatska kancelarija. Nakon toga su zatvoreni ventili za vodu u celoj vertikali, uključujući i moj stan. Ne znam ko ih je zatvorio, ali svi komšije i majstori su govorili da se mora ući u Samardžićev stan da bi se ventili otvorili – izjavila je Badrićeva.

Podsetila je da je kontaktirala S. i lično ga zamolila da otvori stan kako bi majstori mogli da poprave kvar. On joj je, kako kaže, ljubazno obećao, ali je vreme prolazilo i ništa se nije desilo.

- Dva sata su majstori i stanari čekali na stepeništu, a onda saznali da je otišao na put. Zvala sam sve institucije - GSGK, policiju. Svi su mi rekli da mi ne mogu pomoći jer se ne može nasilno ući u tuđi stan. Nakon deset dana pakla, objavila sam post na Instagramu, nadajući se da će mi se neko javiti sa savetom. Umesto pomoći, doživela sam da budem krivično gonjena. Nisam davala izjave medijima, niti sam odgovorna što su preneli moj post. Odbila sam sve pozive novinara - rekla je pevačica i dodala da ne poznaje lično A.S, ali da su joj se javljale osobe iz raznih krajeva sa komentarima o njemu.

A sve je počelo kad je pevačica na Instagramu upitala pratioce „da li i oni imaju komšiju iz pakla“ i podelila iskustvo: „8 dana bez vode u 21. veku“. U objavi je navela da joj se komšija zove A. S, da je izazvao poplavu u stanu ispod, a da su njoj, koja živi iznad, zatvoreni ventili zbog straha od dalje štete. Pisala je institucijama, ali niko nije mogao da joj pomogne jer se bez sudskog naloga ne može nasilno ući u stan. Samardžić je, navela je, bio „na putu“ i nije dozvoljavao majstorima da reše problem.

Autor: N. Žugić