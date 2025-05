MARIJA ŠERIFOVIĆ OTKRILA DA JE MAMI ZABRANILA DA PEVA: Oglasila se Šemsa Suljaković, pa dala OVAJ komentar

Marija Šerifović nedavno je otkrila da je upravo ona bila ta koja je podstakla njenu majku Vericu Šerifović a se povuče sa estrade, a pevačica Šemsa Suljaković je otkrila da se slaže sa pop zvezdom.

Marija Šerifović je otkrila da je ona savetovala mamu da se povuče sa estrade, a na njenu izjavu reagovala je i pevačica Šemsa Suljaković.

- Divim se nekim kolegama, ali meni je strašno kad vidim da neko sedi poluživ, umoran, više ne liči ni na šta, a i dalje peva. Ako nisi uspeo da zaradiš za sve te godine... ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Moja majka Verica - Bog joj dao talenat - zaista zna da peva i lepo peva. Prvi put ovo javno govorim: ja sam joj rekla - Verice, više nećeš da pevaš. Bilo joj je teško. Rekla mi je da želi da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Razumem je potpuno - ispričala je Marija na Blic TV, a njen stav je prokomentarisala i pevačica Šemsa Suljaković.

- U pravu je, svaka joj čast! Ali, šta ću kad volim. Šta da radim? Ljubim ja nju, lepo bi bilo, što da ne. Ne može se to lako ostaviti - istakla je Šemsa.

"Ima mojih kolega koji pevaju i krče"

Podsetimo, Verica Šerifović nakon četiri decenije duge karijere se penzionisala i odlučila da dane provodi sa unukom Mariom i ne bavi se više pevanjem.

- Pa dosta više, aman. Zna se kad je dosta, onda je dosta. Moje su pesme preteške i prezahtevne. Kad sam osetila da ja to ne mogu više da izvedem onako kao nekad. ja sam rekla Vera stop - rekla je pevačica, pa dodala:

- Neću da krčim kao pokvarene radio stanice. Ne pada mi na pamet da mi neko kaže: "E, to više nije to". Ima mojih kolega koji pevaju i krče. Nema veze, neka ih, ali ja to ne mogu - rekla je Verica u odgovaranju na pitanja u vlogu njene ćerke Marije.

Autor: Pink.rs