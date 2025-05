U PETOJ DECENIJI IZGLEDA KAO BOMBA! Skinula se natalija Trik FX: Bez grama sala, zategnuta kao praćka (FOTO)

Pevačica i članica popularne grupe sve oduševila izgledom

Natalija Ibraimov, pevačica grupe Trik FX, na svom Instagramu podelila je fotografije sa letovanja i oduševila.

Natalija je godinama prisutna na javnoj sceni i uvek je izgledala vitko, a sada je zapalila mreže kada je u šestoj deceniji pozirala u bikiniju.

Ona je na sebi imala narandžasti kupaći kostim, a mišići su joj se ocrtavali što ni ne čudi s obzirom da je pevačica neko ko godinama naporno trenira.

Podsetimo, Natalija i Sani Trik FX decenijama su prisutni na javnoj sceni, a nedavno su govorili o kolegama.

Nedavno smo Natalija i ja komentarisali neke pevačice koje su totalno gole na sceni, a čak ni ne pevaju. Ne smeta nama to što one rade, klubovi postoje, ali ipak treba da se klasifikuju neke stvari. Okej, postoje klubovi za stripere i striptizete, a postoje i za pevače. Koliko god da su 90-te bile loše postojale su folkoteke gde su bili narodnjaci, a klubove su držali denseri, tamo nisi mogao čak ni Acu Lukasa da vidiš - rekao je on.

Autor: N. Žugić