JA SAM BREND, ZVEZDA I IMAM SVOG PSIHOTERAPEUTA! Ema Radujko otvoreno o karijeri, zdravstvenom stanju i Gudelju: Družili smo se u Španiji...

Iako su se pojavile zajedničke fotografije, pevačica i dalje tvrdi da između nje i fudbalera nema ljubavi, ali u tu izjavu retko ko veruje.

Ema Radujko je sa 15 godina počela da gradi svoj put u svetu šoubiza, najpre na društvenim mrežama, a potom i kao pevačica. Danas kada se osvrne na svoje prve radove, posmatra ih sa osmehom i kako kaže nikad u životu ništa nije radila zbog klikbejta.

- Značajno sam se i ja promenila, moje želje su se promenile, dosta toga sam prerasla, sad sam se okrenula samo muzici. Od Tik-toka je sve krenulo, tu sam prisutna na svim mrežama, baš sam porasla kada pogledamo taj period i sada - kaže ona i dodaje:

- Nisam ja ništa namenski radila zbog klikbejta, uvek sam bila svoja, radila sam ono što sam ja želela, nekada kada meni samoj iskoči na Tik-toku ono što sam ja snimala, bude mi smešno i slatko i uvek kažem: “Bože kako ću se slatko smejati ovome sad kad budem imala 30”, Sve mi je to simpatično.

Na pitanje šta je Ema Radujko, pevačica ili brend, ona je puna samopouzdanja istakla:- Ema Radujko je osoba, brend, zvezda. Ja jesam zvezda, u muzičkom svetu i u svakom poslu koji ja zamislim. Radim svakodnevno na sebi i samopouzdanju, i svakome želim puno samopouzdanja, da svi nauče da vrednuju sebe i da budu puni sebe - kaže ona.Pevačica je progovorila i sa povezivanjem sa Dragi Gudeljom- Nismo zajedno. Svi smo se zajedno družili u Španiji, ja sve njih obožavam - rekla je ona kratko.

Kako se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima Ema Radujko peva na plejbek, pevačica to ipak nije želela da prizna.- Nije da pevam preko plejbeka, ali poslednji put kad su mi na nastupu tražili neku pesmu: “Ja sam rekla, ljudi ja ovo ne pevam, ali otpevaću za vašu dušu, izvolite”. Nisam otpevala uživo, pustila sam njih da pevaju. Što se tiče mojih nastupa, tu nema šta da se komentariše, mi vidimo pune klubove i to je to. Ja vidim sebe kao zvezdu.Ide na psihoterapijeEma je bez ikakvog ustručavanja priznala i da ide kod psihoterapeuta.

- Imam svog psihoterapeuta i sve savetujem da idu kod njih. Pričamo o svemu i o privatnom i o poslovnom. Ne fokusiram se na ono što mi smeta, samoj sebi zadajem nove zadatke, trenutno smatram da sam u lepom periodu što se svega tiče, lepe stvari mi se događaju - kaže ona objašnjavajući da nikada nije trpela ucene moćnika, za razliku od pojedinih njenih kolega:

- Nikada nisam imala takva iskustva. Oko sebe sam izabrala dobre ljude, odlično funkcionišemo i idemo ka istom cilju.

"Navikla sam na hejt"

S obzirom na to da je sa 15 godina počela da objavljuje sadržaj na društvenim mrežama i bila pod budnim okom osude, pevačica je otkrila koliko ju je to remetilo.

- Pre mi uopšte nije remetilo mir, dešavalo se da nekad pročitam nešto što me poljulja, ali nikad to nije trajalo dugo. Navikla sam na taj hejt, koji nije prisutan samo kod mene, već kod svih. Ne borim se ja sa time, ja pustim ljude da hejtuju. Ja se borim sama sa sobom, hejteri mi nisu neprijatelji, jedino ko meni može da bude neprijatelj sam ja.

Autor: M.K.